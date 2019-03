Utýraného Marečka (†3) zpopelnili bez obřadu: Nemá ani hrob! O urnu se budu soudit, vzkazuje babička

Ač by se zdálo, že tragická smrt utýraného chlapečka z Loun na severu Čech nemůže být smutnější, na povrch prosakují další špatné zprávy. Malý Mareček (†3) totiž údajně zatím nemá ani hrobeček. Ba co víc, nikdo se prý neobtěžoval ani vyzvednout urničku s jeho popelem. Zoufalá babička chce situaci řešit soudní cestou.

Malého Marečka měl utýrat jeho dvacetiletý otčím, který byl policií před několika dny obviněn z vraždy. Zarážející je v tomto případě i chování matky, která patrně dlouhodobému týrání svého syna přihlížela a nijak nezasáhla.

Za to se stala terčem útoků na sociálních sítích. Lidé jí vyčítají mimo jiné i to, jak naložila s Marečkovými ostatky. Podle informací zdroje serveru Expres.cz totiž chlapce nechala zpopelnit, ale jeho urnu si doposud nevyzvedla!

Mámu bych zašlapala do betonu, zuří rozzlobená babička utýraného Marečka (†3) z Loun

„Mohu potvrdit, že matka objednala zpopelnění bez obřadu,“ potvrdila Blesku pracovnice Pohřební služby Technických služeb Louny. Víc prozradit nechtěla. To, že urnu s popelem utýraného chlapce ještě nikdo nevyzvedl, potvrdila babička ze strany biologického otce. „Urnu nám pohřební služba nechce vydat, prý jen matce. Ani se s námi nebaví. Budeme to řešit právní cestou,“ řekla.

Babička přitom už před pár dny Simoně poslala prostřednictvím Blesku drsný vzkaz poté, co se objevila informace, že mladá dívka je znovu těhotná. „Kdybych měla sebemenší tušení, kde se ona nachází, tak vám říkám, že do toho kriminálu by nešla ona, ale šla bych já. Protože já bych ji zašlapala do betonu za to, co udělala mému vnukovi,“ rozčílila se paní L.

Malý Marek (†3) zemřel v polovině února letošního roku poté, co ho měl dlouhodobě týrat přítel jeho matky Josef K (20). Ten od incidentu sedí ve vazbě. Původně byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společném obydlí, po více než měsíčním vyšetřování případ policisté překvalifikovali na vraždu a týrání svěřené osoby. V případě prokázání viny hrozí obviněnému 15 až 20 let nebo výjimečný trest.