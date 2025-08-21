Cestující nevěřili svým očím: Policie z kokpitu vyvedla opilého pilota
Na letišti v americké Georgii zabránila policie možné katastrofě. Přímo před odletem do Chicaga byl z kokpitu vyveden pilot David Paul Allsop (52), který neprošel testem střízlivosti. Záběry zveřejněné policií ukazují jeho marnou snahu obstát při chůzi po přímce i okamžik, kdy mu z úst vypadla mentolka. Úřady mu odebraly licenci.
Incident se odehrál už 15. ledna, ale pozornost vzbudil až nyní, protože policie video zásahu zveřejnila teprve v srpnu. Pilot Allsop měl vést let Southwest Airlines 3772 z letiště Savannah Hilton do Chicaga. Dva policisté, jenž dostali upozornění na podezřelý zápach alkoholu, požádali muže o test. Ten nejprve odmítl, ale po chvíli souhlasil.
„Kdy jste měl naposledy drink?“ zeptal se policista. „Včera večer,“ přiznal pilot a dodal, že šlo o tři piva.
Kamera na těle strážníka zachytila Allsopa, jak se marně snaží udržet rovnováhu a chůzi po přímce na nástupním můstku. Policista později uvedl, že měl muž červené oči a zarudlou pleť a nebyl schopen splnit jednoduché úkoly. Během zásahu mu z úst dokonce vypadla mentolka, jíž se snažil zakrýt alkoholový dech.
Allsop byl na místě zadržen a obviněn z řízení pod vlivem alkoholu. Stroj Southwest Airlines odletěl až se čtyřhodinovým zpožděním s náhradním kapitánem.
Společnost se okamžitě distancovala: „Bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníků je na prvním místě,“ uvedla v prohlášení. Podle informací amerických médií Allsop po incidentu u firmy skončil a Federální úřad pro letectví (FAA) mu zrušil pilotní licenci.
