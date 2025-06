Pád letounu v Indii otevřel otázky o bezpečnosti: V minulosti měl potíže s bateriemi i kvalitou?!

Letadlo Boeing 787 Dreamliner společnosti Air India se zřítilo ve čtvrtek krátce po startu z Ahmadábádu při letu do Londýna. Zahynulo nejméně 240 osob. Zatímco záchranáři dál prohledávají trosky v hustě obydlené čtvrti Meghani, experti a bývalí piloti analyzují, co mohlo vést k selhání jednoho z nejmodernějších dopravních letounů světa.

Podle dostupných dat letoun po startu dosáhl výšky pouze přibližně 190 metrů, než začal nečekaně klesat. „Existuje několik scénářů – problémy s tahem nebo výkonem motorů, nadměrná hmotnost, špatné nastavení klapek či trimu, nebo závažnější závada, která ovlivnila schopnost stroje stoupat,“ uvedl pro deník Daily Mail letecký analytik a bývalý pilot amerického letectva John R. Davidson. „Nelze vyloučit ani povětrnostní podmínky, střih větru či náraz ptáka,“ dodal.

Videozáznamy zachycují stroj s vysunutým podvozkem a vysoko zvednutou přídí. „Start proběhl bez problémů. Letadlo však začalo klesat krátce poté, co zřejmě nestihlo zatáhnout podvozek. To se může stát jen tehdy, když motor ztratí výkon nebo přestane generovat vztlak,“ popsal bývalý kapitán Saurabh Bhatnagar pro televizi NDTV.

Špatné počasí i nezkušenost posádky? Vyloučeno!

Počasí v době nehody bylo podle meteorologa profesora Paula Williamse ideální. Teplota 40 °C, dobrá viditelnost a jen mírný vítr. Neexistují žádné důkazy o turbulencích či bouřích. Letadlo řídil kapitán Summeet Sabharwal, který měl 8200 hodin praxe. První důstojník Clive Kundar pak přes 1100 hodin. Zkušenosti posádky tedy experti považují za dostatečné.

Záznamy z radarového sledování ukázaly, že letadlo zůstalo čtyři minuty na zemi nebo popojíždělo pomalu, než odstartovalo. Krátce po vzletu vyslalo nouzový signál a ztratilo výšku. Z některých pilotních fór přicházejí spekulace o nasazení nouzové vzdušné turbíny (RAT), která se spouští při úplné ztrátě napájení. To by naznačovalo naprosté selhání systému.

„Je zarážející, že k havárii došlo ještě před překročením výšky 200 metrů. Pokud došlo k závadě, musela nastat extrémně rychle a být natolik závažná, že ji piloti nemohli zvládnout,“ tvrdí profesor John McDermid.

Technologická pýcha

Do provozu byl Dreamliner, který stojí více než 200 milionů dolarů (přes 4,9 miliardy korun), poprvé nasazen v říjnu 2011 japonskou leteckou skupinou All Nippon Airways (ANA), od té doby ho do své flotily zařadilo více než 80 leteckých společností po celém světě. Boeing dosud zaznamenal 2598 objednávek na typ 787, z nichž 889 stále čeká na dodání. Boeing popisuje Dreamliner jako „nejrychleji prodávané širokotrupé letadlo v historii letectví“.

Přehřívání baterií

Od uvedení do provozu však Dreamliner provázejí značné problémy. Počátkem roku 2013 bylo všech asi 50 letounů Dreamliner po celém světě na několik měsíců odstaveno z provozu kvůli přehřívání baterií. V lednu totiž začalo v letounu společnosti Japan Airlines po přistání v Bostonu hořet kvůli zkratu v baterii. Boeing posílil izolaci baterií a úřady pro letecký provoz mu povolily stroj opět zprovoznit až v březnu.

V listopadu 2013 se pak objevily problémy s námrazou na motorech společnosti General Electric (u letadel Boeing 787 Dreamliner a nejnovější verze Jumbo Jetu označované 747-8). Americký Federální úřad pro letectví (FAA) pak leteckým společnostem nařídil, aby motory překontrolovaly a aby zakázaly pilotům létat při mrazivém počasí do velkých výšek.

V roce 2021 se Boeing potýkal také s nedostatečnou kvalitou vyráběných letadel, kvůli které dočasně zastavil dodávky Dreamlinerů. Kvůli různým výrobním vadám úřady firmě od května 2021 do srpna 2022 nedovolily předávat nové stroje zákazníkům.