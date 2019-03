Znásilnění, bití, výhrůžky smrtí! Kluk (19) na Chebsku půl roku tyranizoval přítelkyni

Chebští kriminalisté obvinili teprve 19letého cizince ze znásilnění, výtržnictví a vydírání. Mladík měl půl roku terorizovat svou o rok starší přítelkyni. Agresor ženu bil, nadával jí a během jejich vztahu ji dokonce znásilnil. Když se s ním později rozešla, hrozil jí zabitím. Mladíkovi hrozí až deset let za mřížemi.

Vše začalo loni v červenci před barem v Aši. „Devatenáctiletý cizinec měl bezdůvodně chytit svoji přítelkyni pod krkem, přitlačit ji ke zdi a vulgárně jí nadávat,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že se napadené zastal kolemjdoucí muž, na kterého pak agresor zaútočil pěstmi. Několik týdnů po prvním incidentu mladík spáchal proti své přítelkyni zvlášť závažný čin, znásilnil ji v zaparkovaném autě.

„Ve vozidle mělo dojít k pohlavnímu styku, a to i přesto, že se žena bránila a muži měla dát jasně najevo, že si to nepřeje,“ popsal událost mluvčí policistů. Znásilněná po aktu z automobilu vystoupila a 19letý cizinec ji před ním několikrát udeřil pěstí do obličeje a začal jí nadávat.

Hrozivým incidentem utrpení mladé ženy neskončilo. Později měla dvojice spor opět před barem v Aši, při kterém mladík svou o rok starší přítelkyni bez varování udeřil do hlavy. Napadená pak z auta vyndala útočníkovy osobní věci a dala mu je s tím, aby odešel. „Cizinec ji ale měl chytit pod krkem, natlačit na kapotu automobilu a znovu ji fyzicky napadat,“ řekl Jakub Kopřiva. Žena pak upadla na zem a násilník si na ni klekl, dokud neomdlela.

O několik týdnů později se pak dvojice před barem potkala znovu a děsivá scéna se opakovala. Když mladík ženu napadl, schovala se před ním do auta, rozzuřený agresor ale rozbil okýnko, otevřel dveře, ženu za vlasy vytáhl z vozu a začal ji mlátit do hlavy. Pak oba odjeli na opuštěné místo, aby si vše vyříkali.

„Muž měl uvést, že si tentokrát vybije zlost na vozidle. Měl vzít kámen a tím osobní automobil poničit,“ vysvětlil mluvčí, s tím, že zlost si nakonec cizinec vybil i na přítelkyni. Ohradila se totiž proti demolování automobilu, což se agresorovi nelíbilo, a tak ji udeřil loktem do nosu.

Na začátku prosince pak cizinec přemluvil svou, tehdy už bývalou, přítelkyni, aby se s ním sešla. Na schůzce jí vyhrožoval zabitím. „O několik dní později měl muž v ranních hodinách vstoupit na pozemek rodinného domu, kde žena bydlela. Tam měl vylézt na střechu a klepat na střešní okno v jejím pokoji. Muž měl ženě vyhrožovat zabitím, pokud se k němu nevrátí,“ dodal Jakub Kopřiva.

Chebští kriminalisté proti muži zahájili trestní stíhání a obvinili ho ze znásilnění, vydírání, porušování domovní svobody, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Obviněný skončil ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí odnětí svobody až na deset let.