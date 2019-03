Tohle mi udělala sestřička! Pavel Nejedlý (73) si z nemocnice odnesl zhuntovanou ruku

Ležel na interním oddělení nemocnice v Chebu kvůli zápalu plic. Ze špitálu se vrátil se strženou kůží na rukou a podlitinami. Chebský senior Pavel Nejedlý (73) popisuje, že vše začalo kvůli jedné pilulce na spaní. Z lékařské zprávy nemocnice vyplývá, že se dostal do sporu se zdravotní sestrou...

Zdravotní sestra našla na nemocničním stolku nemocničním lékařem nepředepsanou tabletku na spaní 1. března večer. „Přinesl jsem si ji z domova. Ona udělala obrovský skandál, že prý »takoví ..., co nerespektují jejich léčbu, tam nemají co dělat«,“ řekl senior deníku Aha! s tím, že sestřička použila hanlivé oslovení.

Chtěl pryč

Tím to však podle pana Nejedlého neskončilo. Senior si sbalil věci s tím, že podepíše žádost o propuštění z nemocnice. „Když mi sestra řekla, že tam nemám co dělat, chtěl jsem odejít. Na sesterně jsem požádal, aby mi vyndaly kanylu. Na to na mě sestry spustily: »Nebudeš dělat bordel na oddělení!«,“ řekl šokovaný senior s tím, že odmítly vyndat kanylu a ani revers mu k podpisu nedaly. Ve špitále už ale nechtěl zůstat ani minutu, a odešel proto pryč.

Šarvátka se sestrou

„Už jsem byl skoro venku, když mě sestra doběhla a začala mě za ruce tahat zpátky. Zatáhla i za kanylu na levé ruce, a jak byla přilepená náplastí, takhle jsem dopadl,“ ukazoval zafáčovanou ruku. Na pravé má podlitiny po kanyle, kterou mu sestry následně napíchly.

Na psychiatrii a zase zpět

Senior nevěděl, co má dělat, a zavolal proto policii. „Chvíli jednali se sestrami a pak mě nutili podepsat revers. Tekla mi krev, chtěl jsem nejprve ošetřit. Začali mi ale vyhrožovat, že mi dají pouta. Až pak mě vzali na chirurgickou ambulanci, kde mi ruce lékař ošetřil,“ vyprávěl. Věřil, že tím vše hasne. „Jenže mě dovedli do sanitky a převezli na psychiatrii do Ostrova u Karlových Varů. Tam mě ale vyšetřili bez nálezu a cestoval jsem zpět,“ pokračoval. Propuštěn byl den nato.

Nemocnice potyčku připouští, násilí však vylučuje

Už 5. března se Pavel Nejedlý zastavil na chebské policejní služebně a svůj zážitek vylíčil do protokolu. „Oznámení o incidentu jsme přijali, v současné době prověřujeme všechny skutečnosti případu,“ sdělila deníku Aha! policistka Kateřina Krejčí.

Nejedlý měl v rukou propouštěcí zprávu z nemocnice, která sice uvádí, že mu byla stržena kůže a že došlo k potyčce, detaily ale chybí. „Událost je evidována jako mimořádná a byla také v rámci kontrolního systému nemocnice prověřována. Toto prověřování ale vyloučilo, že by došlo k násilí ze strany personálu vůči pacientovi,“ říká mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

A co tvrzení pacienta, že mu zdravotní sestra ve vypjaté situaci měla tykat, použít vulgární a nemístná slova? „Nemohu se vyjadřovat k tvrzením pana Nejedlého. Naše vnitřní šetření jeho interpretaci nepotvrdilo,“ dodal Podracký.

Ministerstvo zdravotnictví: Vlastní léky v nemocnici? NIKDY!

Je očividné, že Pavel Nejedlý udělal chybu. V průběhu hospitalizace je za podání veškerých léků zodpovědná nemocnice – včetně těch, které pacient užívá dlouhodobě. U sebe by tedy neměl mít žádnou vlastní pilulku. „S sebou si vezměte jejich seznam a rozpis. Pokud léky do nemocnice přinášíte, vezměte si je v původních baleních. Sestra je od vás převezme, označí je vaším jménem, během pobytu vám je bude podávat a při propuštění vám je vrátí. Netrvejte na tom, že léky budete užívat sami – je ve vašem zájmu, aby ošetřující lékař měl dokonalý přehled o všech lécích, které užíváte, i o době, kdy se tak stalo. Různé léky se mohou i nepříznivě vzájemně ovlivňovat,“ upozorňuje ministerstvo zdravotnictví. Když budete mít u sebe léky, může se k nim dostat spolupacient a dostat se do vážných problémů!