Dvě děti utrpěly zranění při hromadné nehodě na Mělnicku: Pro jednoho z řidičů letěl vrtulník

Při nehodě čtyř osobních a jednoho nákladního auta na silnici I/16 u Nové Vsi na Mělnicku se v úterý odpoledne zranili čtyři lidé, jeden z nich utrpěl vážné zranění. Lehce zranění jsou jeden dospělý a dvě děti. Silnice je nyní kvůli vyšetřování uzavřená. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.

Nehoda byla hlášená v 16:00. „Řidič osobního vozidla jel ve směru na Slaný, pravděpodobně vlivem mikrospánku přejel do protisměru, kde se střel s nákladním vozem, který byl vlivem nárazu odhozen do protisměru, narazil do projíždějícího osobního auta Volvo, ve kterém cestovali dva dospělí a dvě děti,“ popsala havárii policejní mluvčí Michaela Richterová.

Vozy skončily v příkopu, kde se nákladní auto převrátilo na volvo. „Trosky vzniklé během nárazů poškodily ještě další dvě vozidla,“ doplnila mluvčí. Dechové zkoušky alkohol u řidičů neprokázaly.

Záchranáři měli v péči čtyři zraněné. „Muž, který byl vyproštěn z auta, utrpěl těžké poranění a po ošetření byl transportován letecky do Ústřední vojenské nemocnice, dále dvě děti s lehčím poraněním (primárně odřeniny), ty jsme po ošetření vezli do Fakultní nemocnice v Motole, čtvrtý pacient s pohmožděným ramenem byl po ošetření převezen do nemocnice ve Slaném,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.