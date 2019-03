Vilný cizinec útočil na ženu v Mladé Boleslavi: Uprostřed noci ji chtěl znásilnit!

Třiadvacetiletý cizinec si ženu vyhlédl ve středu 13. března kolem jedné hodiny ranní na jinak velmi frekventované ulici U Stadionu. O napadení informoval Týdeník policie.

Pachatel po chvilce pronásledování ženu atakoval. Nakonec se ji dokonce pokusil znásilnit. Žena se bránila ze všech sil. Když útočník pochopil, že neuspěje, dal se na útěk.

Do práce se okamžitě pustili mladoboleslavští policisté, kteří údajného pachatele zadrželi během jedné hodiny a umístili ho do cely předběžného zadržení. Je podezřelý ze zvláště závažného zločinu znásilnění. Proto podali návrh na státní zastupitelství, aby byl vzat do vazby. Za takový čin by muži v krajním případě hrozilo až deset let vězení.

Město Mladá Boleslav se již dlouhodobě potýká s problémy spojenými s velkým přívalem cizinců, které do „města automobilů“ přilákala práce v místní automobilce. Patří mezi ně také nárůst trestné činnost.

„Kriminalita cizinců v Mladé Boleslavi v letošním roce skokově vzrostla. Podíl cizinců na celkové kriminalitě oproti loňsku vzrostl ze 16 na 26 %. Na násilné kriminalitě nebo na přestupcích proti majetku se letos cizinci podílejí dokonce z celé poloviny,“ stojí v jedné z tiskových zpráv ministerstva vnitra.

Problémy by měly řešit zintenzivněné policejní hlídky.