Obžalovanému hrozilo až deset let, žena totiž po prožitém traumatu trpí psychickými problémy. „Nebylo spolehlivě prokázáno, že se poškozená nacházela v úplném stavu bezbrannosti, tedy v hlubokém spánku nebo byla výrazně ovlivněna alkoholem. Sama při hlavním líčení uvedla, že soulož vnímala. Obžalovaný ji mohl subjektivně vnímat jako osobu, která na jeho sexuální chování reagovala vstřícně,“ zdůvodnil předseda senátu Tomáš Bouček.

Podle obžaloby Petr M. využil právě ženinu opilost a spánek. „Se záměrem sexuálně se uspokojit si k ní lehl, bez jejího vědomí jí svlékl kalhoty s kalhotkami, a začal na ní, taktéž bez jejího vědomí, vykonávat soulož,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček.

Chtěl kamarádku

To, že šlo v podstatě o „omyl“, tvrdil Petr M. od samého počátku. Měl prý totiž zájem o nevěstinu kamarádku Veroniku H. (29), kterou doprovodil na pokoj, kde v té době už spala nastávající nevěsta a ještě jedna dívka.

„Veronika mi ale řekla, že si jde ještě pro lahev vína. Měl jsem tam na ni počkat. Posadil jsem se v chodbičce na koberec a vytuhnul jsem,“ vypovídal Petr M.

Myslela, že je to sen



Když se probudil, šel do pokoje a vlezl do postele k údajné Veronice. Místo ní ale spala na lůžku právě nastávající mladá paní. „Vzala si mě pod deku, začali jsme se líbat, sundávali jsme její kalhoty, to bez její pomoci nešlo, byly upnuté, a pak jsme souložili. Je mi to ze srdce líto, ale vinu necítím. Bylo to nedorozumění,“ popisoval obžalovaný.

Nevěsta uvedla, že to přehnala s alkoholem, necítila se dobře a tak ji odvedli na pokoj, uložili a ona tvrdě usnula. „Vnímala jsem, že ležím na zádech a cítím, jako by do mě pronikal penis. Nevěděla jsem, jestli to není sen. Hlavou mi letělo, že jsem doma a je to můj přítel, nechápala jsem, co se děje,“ vypovídala Monika V.

Asi jsem souložila, řekla kamarádkám

Pak se do pokoje vrátila skutečná Veronika, našla kamarádku v posteli s Petrem M. a zakřičela na ni. „Obžalovaný v ten okamžik vyvrcholil na prostěradlo, rychle se oblékl a z pokoje utekl,“ uvedl v obžalobě Šustáček.

Nastávající nevěsta se pak sebrala, došla na toaletu a sdělila kamarádkám, že má pocit, jako by s ní někdo souložil. Když jí potvrdily, že se jí to nezdá, rozplakala se a požádala kamarádky, aby zavolaly policii.

„Necítím pocit bezpečí, je to hrozný pocit bezmoci, je to těžké,“ plakala Monika V. u soudu. Po nevydařené rozlučce trpí psychickými problémy a musela vyhledat odbornou pomoc. Oporou je jí i manžel, za kterého se týden po incidentu provdala.

VIDEO: Obžalovaný Petr M. u Krajského soudu v Plzni.