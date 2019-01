Vše se odehrálo v kempu u přehrady Hracholusky na Plzeňsku. Partička žen tady slavila, alkohol tekl proudem. Nastávající nevěsta plnila různé úkoly, které pro ni kamarádky vymyslely. Společensky se ale unavila a tak ji kamarádky s pomocí dalších hostů odvedli na pokoj a oblečenou uložili. A právě na pokoji ji pak měl podle obžaloby Petr M. znásilnit.

„Využil toho, že poškozená byla ovlivněna alkoholem a spala. Se záměrem sexuálně se uspokojit si k ní lehl, bez jejího vědomí jí svlékl kalhoty s kalhotkami, a začal na ní, taktéž bez jejího vědomí, vykonávat soulož,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček.

Prý se spletl

Petr M. vypovídal, že na pokoj přišel s nevěstinou kamarádkou Veronikou H. (29), o kterou měl podle obžaloby původně zájem. „Veronika mi ale řekla, že si jde ještě pro láhev vína. Měl jsem tam na ni počkat. Posadil jsem se v chodbičce na koberec a vytuhnul jsem,“ řekl Petr M.

Příslušník vězeňské stráže Petr M. (34) je postaven mimo službu. U soudu čelí obžalobě ze znásilnění dívky, která se loučila se svobodou

Když se probudil, šel do pokoje, kde v jedné z postelí spala jedna z kamarádek, ve druhé nastávající mladá paní. A právě k té si vlezl. „Poznal jsem, že v té první posteli není Veronika, tak jsem si myslel, že tohle je ona,“ tvrdil Petr P.

„Vzala si mě pod deku, začali jsme se líbat, sundavali jsme její kalhoty, to bez její pomoci nešlo, byly upnuté. A pak jsme souložili,“ popisoval obžalovaný.

Sen nebyl snem

„Vnímala jsem, že mě někdo odvádí do pokoje. Pak jsem vnímala, že ležím na zádech a cítím, jako by do mě pronikal penis. Nevěděla jsem, jestli to není sen. Hlavou mi letělo, že jsem doma a je to můj přítel. Nechápala jsem, co se děje“ vypovídala Monika V.

Mezi tím se do pokoje vrátila Veronika. „Přistoupila k posteli a zakřičela: "Moniko!" Přičemž obžalovaný v ten okamžik vyvrcholil na prostěradlo, rychle se oblékl a z pokoje utekl,“ uvedl státní zástupce.

Psychické trauma

Nastávající nevěsta pak odešla na toaletu, kde se teprve probrala a došlo jí, co se stalo. Plačíc požádala kamarádky, aby zavolaly policii. „Necítím pocit bezpečí, je to hrozný pocit bezmoci, je to těžké,“ řekla se slzami v očích u soudu Monika V.

Po traumatickém zážitku trpí psychickými problémy a potřebuje odbornou pomoc. Oporou je jí i manžel, za kterého se týden po incidentu provdala. „Je mi to ze srdce líto, ale vinu necítím. Bylo to nedorozumění,“ hájil se Petr P. Ten je v současné době postaven mimo službu. Soud bude pokračovat výslechy svědků.

