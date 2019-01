Opilec o svatební noci znásilnil dceru: Spletl si ji s manželkou!

V jižním Dánsku došlo minulý rok k otřesné události. Padesátiletý muž pořádal svatbu. Obřadu a oslavy se účastnila i jeho dvacetiletá dcera. Lehce to přepískla s alkoholem, tak ji otec a jeho kamarád odnesli do ložnice, ve které měli shodou okolností strávit první noc také novomanželé. Pak se muži vrátili na hostinu.

Dívka (14) prošla sektářským peklem! Svatba s bratrancem, potraty

Otec se nad ránem na pokoj vrátil a lehl si na postel. Zjistil, že vedle něho leží osoba ženského pohlaví. V domnění, že se jedná o jeho novomanželku, ji začal osahávat. To ji ovšem vzbudilo a začala se mu bránit a křičela, aby okamžitě přestal. Muž však pokračoval a nakonec ji přitiskl k lůžku a měl s ní pohlavní styk. Teprve potom zjistil, že to byla jeho dcera (20). Jeho zákonná choť spala v té době na opačné straně postele. Znásilnění ji vůbec neprobudilo.

Když dívka všechno nahlásila na policii, zprvu zapíral. Usvědčila ho však jeho vlastní mobilní konverzace. „Myslím, že bychom už neměli být kontaktu. To co jsi mi provedl, nemůžu akceptovat. Když jsem tě hezky prosila, pokračoval jsi, když jsem křičela, pokračoval jsi, když jsem tě praštila, stejně jsi pokračoval,“ napsala mu dcera. „Omlouvám se. Byl to omyl. Myslel jsem že je to manželka. Nemůžeme zkusit být dál v kontaktu? Omlouvám se,“ odpověděl jí muž.

Asistent expremiéra má pořádný problém: Měl znásilnit spící dívku (20)!

Především na základě této zprávy shledal dánský soud muže vinným a poslal ho do vězení na 2,5 roku nepodmíněně. Dcera se však z incidentu doposud ještě nevzpamatovala a s otcem přerušila jakékoliv styky. Paradoxem je, že se léta nestýkali. Po obnovení vzájemných vztahů ji otec pozval na svou svatbu. Tam došlo ke zmíněnému zločinu.