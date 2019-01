VIDEO: Namol opilý šofér boural několikrát za sebou: Policisté mu naměřili skoro 3 promile

V pondělí zveřejnila slovenská policie video, které se podařilo natočit jednomu z motoristů na silnici v Ružomberku. Záběry zachycují jízdu opilého řidiče, který svým chováním vážně ohrožoval okolí. Od usednutí za volant jej neodradila ani zledovatělá vozovka ani fakt, že měl vážné problémy vůbec udržet směr a zůstat na silnici.

Video Opilý řidič v Ružomberoku - Facebook/Policie SK

Policisté uvádějí: „Za pár minut stihl 43letý řidič Seatu narazit do dvou zaparkovaných aut, zachytit protijedoucí vozidlo a nabourat do zadní části automobilu, který byl následně odmrštěn do jiného.“

Policie bezohledného muže zadržela a podrobila dechové zkoušce na alkohol. Ta se ukázala jako pozitivní a naměřené hodnoty dosahovaly téměř 3 promile. Jako zázrakem nikomu neublížil. Nyní ho čeká trestní stíhání. Za volant se naštěstí nejspíš hned tak neposadí.