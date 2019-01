Otřesný případ týrání psů: Pět boxerů vyhublých na kost zachránili vteřiny před smrtí

„Za ty roky jsme toho už zažili hodně, chodíme po osadách, kde zachraňujeme psy v tom nejhorším stavu, jsme zvyklí opravdu na leccos a byli jsme si jisti, že s námi už nic jen tak nezamává. No po tomto zásahu jsme nemohli usnout ani my. Pláč zvířat, smrad, moč, výkaly, chodící kostřičky pěti psů a jedno bezvládné tělo... Celou noc jsme to měli před očima, ta vyhladovělá zvířata, která už sotva žila,“ tak začíná příspěvek Československého kastračního programu o zásahu v domě v Nové Bani na Slovensku.

Původně měli nahlášeno několik naříkajících psů, kteří byli pár dní zavření v místním rodinném domě, zatímco byl jejich majitel v nemocnici. Jeho bývalá manželka, spolumajitelka domu a dříve i psů, od rozvodu v domě nebyla - exmanžel ji tam prostě nepustil. A během těch několika měsíců se její miláčkové změnili k nepoznání.

„Po vstupu do domu jsem vyšla ven s pláčem a hrůzou, vyvedla jsem ven živého psíka, který byl kost a kůže, nechápu jakto, že ještě žil. Nevěděli jsme, co dřív, zda zachraňovat kolabující lidi nebo zvířata, uklidňovali jsme situaci a vydali jsme se na průzkum domu. Silný zápach, na zemi všude moč a fekálie. Další vyhublý pes přiběhl k nám ze patra, nahoře čekala ještě hubenější fenečka, která nezvládala ani sejít po schodech. To ještě nebylo vše, po otevření poslední místnosti s dalšími dvěma psy jsme skoro odpadli, močůvka tu tak páchla, že se nedalo ani dýchat. Ven vyběhly poslední dvě vyhublé kostřičky...,“ popisuje jedna z dobrovolnic programu.

Prvně dali psům napít - byli tak dehydrovaní, že nevěděli, kdy přestat - a pak následoval rychlý přesun na veterinu. „Policie ihned zahájila trestní stíhání, tělo hladem utýraného pejska bylo zajištěno a půjde na oficiální pitvu.“

„Krevní výsledky vyšly špatně jen jednomu pejskovi, který má poškozená játra, a proto zůstane hospitalizován nejdéle. Nejhubenější fenečka má neurologický problém, nemotorně se pohybuje, hlavu drží dole a špatně se orientuje. Tento problém má prý už odmalička,“ popisují ochránci zvířat. Dva nemocní pejsci zůstanou Československému kastračnímu programu na dlouhodobé opatrování, další dvě fenky přebere útulek v Nitře a pátého pejska občanské sdružení Cesta za domovom.

Pokud chcete programu a pejskům pomoci, můžet jim finančně přispět na český bankovní účet: 3546806309/0800.