Žila jsem jako pes a musela polykat ochlupení! Dívka popsala hororový život s expřítelem

Brutální útok se měl odehrát ve skotském městečku Linwood poblíž Glasgow. Danielle Dodds řekla policii, že její expřítel Garry McNeill (32) ji napadl a mučil. Měl ji nutit chovat se jako pes. Nožem jí ořezal vlasy. Bil ji do obličeje, když ležela na zemi. Prý jí i strčil do úst hadr, aby nemohla dýchat.

Žena ze skotského města Linwood nahlásila na policii útok, který měl provést její expřítel v listopadu 2018 přímo v jejím domě. U soudu následně vypověděla: „Zkroutil mi ruku a přitiskl mě obličejem na gauč. Byl strašně agresivní. Škrtil mě a pak mi nacpal kus látky do krku, až jsem se dusila. Potom mi vytrhal řasy a taky část obočí. Snažil se mě donutit, abych je snědla.“

„Seděl na mě a snažil se mi je nacpat do pusy. Držela jsem pusu zavřenou tak dlouho, jak jen to šlo, ale myslím, že jsem je spolkla,“ popsala Danielle děsivé okamžiky. Garry ji pak z ložnice odvlekl do kuchyně a tam na ni vytáhl kuchyňský nůž.

„Jsem volná!“ Saúdka (18) plánovala útěk od rodiny měsíce, pomáhali jí kamarádi

„Zeptal se mě, jestli chci ostříhat vlasy. Znám ho a věděla jsem, že nemá cenu nic namítat. Popadl mě za vlasy, strhl na kolena a odtáhl do kuchyně jako psa. Donutil mě štěkat,“ pokračovala Danielle ve výpovědi. Muž se jí prý potom zeptal, kde má nůžky.

„Řekla jsem mu, že žádné nemám, a on odpověděl, že v tom případě musí použít nůž. Uřízl mi vlasy a zeptal se, jestli je tak dobrý kadeřník jako jeho matka. Já mu pověděla, že ne. Tak mi uřízl další pramen se slovy, že musí trénovat.“

Žena se přiznala, že bylo zbytečné vzdorovat. „Myslela jsem si, že mě zabije. Že mě ráno najdou mrtvou.“ Popsala rovněž, že se jí podařilo v jednu chvíli vytrhnout se z jeho sevření a utéct hlavními dveřmi. Na terase ji však Garry opět chytil a odvlekl zpět. Pak si na ni měl kleknout a začít ji bít do obličeje.

Noční můra po Vánocích: Muž v Přerově unesl z baru ženu a doma ji brutálně bil

„Seděl na mě a pokládal mi různé otázky. Za každou odpověď, která se mu nelíbila, mě udeřil do obličeje. Trvalo to asi 30 až 40 minut,“ vysvětlila Danielle. „Pamatuji si, že jsem na chvíli omdlela, ale rychle jsem zase přišla k sobě. Nakonec mě nechal jít na toaletu,“ vylíčila žena.

Následně prý McNeill odešel do postele, kde usnul. Ženě se podařilo získat zpět svůj telefon. Pak prohledala byt, aby našla druhé klíčky od vozu, jelikož jedny měl násilník u sebe.

Napsala SMS své kamarádce a konečně informovala policii. Domů se vrátila, až když jí policisté potvrdili, že její bývalý přítel je zatčen. Garry McNeill její obvinění z útoku popírá a trvá na své nevině.