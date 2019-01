O jeden rok snížil Krajský soud v Plzni trest Tomáši Frťalovi (33). Za znásilňování a bití prostitutek si tak Slovák ve vězení odsedí čtyři roky. Ženám hrozil smrtí. Při odporných sexuálních praktikách se mu musely dívat do očí.

„U okresního soudu se obžalovanému prokázalo šest útoků na ženy, teď u odvolacího pět útoků,“ řekl předseda senátu Eduard Wipplinger. Frťala na ženy útočil letos na jaře na Domažlické třídě v Plzni, kde své služby nabízejí prostitutky. Odvahu vypovídat přímo před ním v soudní síni našla jen jedna žena, ostatní soudci vyslýchali z oddělené místnosti.

Čtyři hodiny ji znásilňoval

Jednou z žen, kterou Frťala znásilňoval a bil, byla Ivana M. „Za pětistovku jsme se domluvili na orálu. Chtěla jsem zaplatit předem, ale on mě srazil pěstí k zemi a čtyři hodiny mě pak nutil k různým sexuálním praktikám,“ řekla Ivana M.

„Přitom chtěl, abych se mu pořád dívala do očí. Hrozné bylo, když vytáhl mobil a nutil mě dívat se na fotky nahých dívek okolo 10 let. Hrozil, že mě zabije, tak jsem všechno to násilí vydržela,“ dodala žena.

Běžela nahá po silnici

Frťala zaútočil také na Veroniku S. „Znásilňoval mě a bil. Zachránilo mě to, že se mi podařilo mu vysmeknout a utéct. Všechny věci jsem nechala na místě a běžela jsem nahá po silnici. Strašně jsem se bála o život. Zachránil mě taxikář, který tudy zrovna projížděl a zastavil mi,“ popsala útok Veronika S.

Obětí byla dokonce dvakrát

Klec spadla poté, co si agresor podruhé vybral k sexuálnímu násilí stejnou oběť. Tou byla Ivana M., kterou měsíc před tím zhruba čtyři hodiny znásilňoval.

„Byla tma, a když se ke mně blížil, tak jsem ho nepoznala. Když jsem pak zjistila, kdo to je, bylo už pozdě. Zacpal mi ústa a tvrdil, že mi bude dělat ještě horší věci, než před tím. Jenže měl problém s erekcí. Asi za hodinu se mi podařilo mu utéct a zavolala jsem policii. Ti ho chytili ještě na Domažlické třídě,“ dodala Ivana M.

Znásilňovač jakoukoli vinu odmítal. „Nic špatného jsem neudělal. Ano, sex jsem s prostitutkami měl. Byly dvě, ale vše bylo dobrovolné,“ tvrdil Frťala. Rozsudek je pravomocný.

VIDEO: Takhle zadržela policie násilníka, který útočil na prostitutky na severu Čech.