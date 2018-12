Krásnou Andreu (27) brutálně znásilnil cizinec: Málem mě ubil k smrti, dělala jsem mrtvou, říká

Studentka Andrea Sicignano žije už šest měsíců v hlavním městě Španělska Madridu. Několik dní před Vánoci ale v metropoli zažila nejhorší zážitek svého života. Na autobusové zastávce ji totiž brutálně napadl neznámý muž. Útočník dívku nejdřív mlátil pěstmi do obličeje, a když přestala vzdorovat, znásilnil ji. Andrea se rozhodla událost medializovat pomocí Facebooku. Statečná studentka navíc založila sbírku na podporu obětem sexuálního násilí.

K neštěstí by nejspíš nedošlo, kdyby si Andrea nespletla autobus. Cestou z baru totiž nastoupila do špatného a ten ji samozřejmě odvezl jinam, než chtěla. „Vystoupila jsem na konečné, neznala jsem to tam,“ popisuje studentka dění osudné noci. Andrea byla podle svých slov opilá a rozrušená. Sedla si tedy na lavičku na zastávce, aby se rozhodla, co dál.

V tu chvíli k ní přistoupil muž, který prý na místo přijel stejným autobusem. Cizinec se ji prý snažil uklidnit a řekl, že jí pomůže dostat se domů. „Nepamatuju si, co přesně se pak stalo, ale uvědomila jsem si, že bych mohla být v nebezpečí, a tak jsem se pokusila odejít,“ píše Andrea. V tu chvíli ale začal horor, na který studentka do konce života nezapomene.

„Začal se chovat agresivně, a když jsem se bránila, začal mě mlátit. Křičela jsem a bojovala silou, jakou jsem jen dokázala vyvinout,“ popisuje mladá Američanka. Andrea se pokusila vytáhnout telefon, ale útočník ho měl už u sebe. „Mám tvůj mobil, nikomu nezavoláš,“ řekl španělsky. Pak začal Andreu mlátit pěstí do obličeje.

Brutálnímu útoku se krásná Newyorčanka nedokázala bránit dlouho. Po chvíli měla obličej celý od krve a bála se, že ji agresor ubije k smrti. Přestala tedy vzdorovat, zavřela oči a předstírala, že je mrtvá. „Znásilnil mě,“ popisuje studentka v šokující výpovědi. Andrea prý netuší, jak dlouho hrůzný zážitek trval, její taktika ale účinkovala. Když se zraněná žena odhodlala oči znovu otevřít, byl útočník pryč.

„Zvedla jsem se a bosá utíkala po silnici. Křičela jsem o pomoc. Minulo mě několik aut, než konečně jedno zastavilo,“ vzpomíná Andrea, „asi nikdy tomu člověku nebudu moct poděkovat osobně, ale jsem mu moc vděčná. Zavolal sanitku a snažil se mě uklidnit.“

Lékaři v nemocnici Andreu podrobili sérii vyšetření, která ukázala, že má zlomený nos na čtyřech místech. Vážnější zranění než frakturu nosu a podlitiny po obličeji naštěstí neutrpěla. Fotografie nateklého obličeje spolu s popisem děsivé události studentka zveřejnila 19. prosince.

V reakci na traumatizující zážitek se Andrea rozhodla založit sbírku na serveru GoFundMe. Její výtěžek má být z malé části použitý na léčbu Andrey, většina ale půjde na pomoc dalším obětem sexuálního násilí.

„Ženy nejsou objekty. Nejsme tu, abychom byly použity a zahozeny. Nemůžeme žít ve strachu, nesmíme nechat zlo zvítězit,“ říká odvážná Američanka. Španělská policie muže podezřelého ze znásilnění zatkla tři dny po incidentu.