Holčičku (11) bolelo břicho, nakonec porodila dítě: Znásilnil ji 63letý muž

Jedenáctiletá dívka si stěžovala na ukrutné bolesti břicha. Byla proto převezena na kliniku ve městě Skarszewy, kde lékaři zjistili, že je v pokročilém stádiu těhotenství. Odtamtud byla poslána do nemocnice v Gdaňsku, kde porodila dítě.

Buddhistický guru ve Francii znásilňoval ženy a děti. Soud ho poslal do vězení na 12 let

Případem se zabývá policie. Dívka před časem se svou mámou utekla z Ukrajiny do Polska, a podle prvotních informací měla být znásilněna na Ukrajině třiašedesátiletým mužem, který se měl o ni starat před cestou do Polska. Tehdy jí bylo pouhých deset let. Policisté se v současné době snaží zjistit, zdali dívka nebyla znásilněna až v Polsku.