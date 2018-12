Češku Dášu (†31) na Zélandu znásilnil a zabil trestanec! Další turistka tam nyní zemřela stejně

Nejčerstvější obětí novozélandského turismu je jedenadvacetiletá rodačka ze Essexu Grace Millaneová, která ostrov chtěla projet jen s batohem na zádech. Její tělo místní policie nalezla po několika dnech na okraji Aucklandu, hlavního města Nového Zélandu, kde mladá dívka trávila své poslední dny. Na její narozeniny ji měl znásilnit a zabít místní recidivista Jesse Kempson (26). Ten na prvním soudním stání schytal od přihlížejících pořádnou kupu nadávek a sám se nezmohl ani na slovo.

„Vždycky jsem byla hrdá na to, že můžu říct - jsem Kiwi. Teď už tolik ne. Vždycky jsme slýchali, že je Nový Zéland bezpečná země,“ řekla smutně kamarádka Grace, která s ní strávila poslední dny jejího života.

Pro národ Kiwi, jak si Novozélanďané přezdívají, je to tak další ostuda.

„Od Kiwiů, za které tady teď mluvím, chci vyjádřit bolest a stud za to, co se v naší zemi teď stalo. Přeju si a modlím se za vaši ztrátu. Za Nový Zéland se chci omluvit rodině Grace, vaše dcera tu měla být v bezpečí a nebyla. Za to se omlouvám,“ vzkázala rodině zesnulé turistky předsedkyně vlády země Jacinda Ardern, z jejíchž slov bylo cítit, jak osobně událost bere. Není to totiž poprvé, kdy se něco podobného stalo.

Strašná vražda totiž nápadně připomíná smrt české turistky Dagmar Pytlíčkové (†31), která si na konci dubna roku 2012 stopla s batohem na zádech při svých toulkách po Novém Zélandu místního recidivistu a násilníka Jasona Frandiho.

Frandi, který byl již dříve trestaný za znásilnění, nejprve dívku do auta nabral, pak ji brutálně znásilnil a nakonec nebohé rodačce z Újezdu u Mohelnice podřízl krk. O pár metrů dál následně spáchal sebevraždu.

Už před alarmujícím znásilněním Češky ale na Novém Zélandu docházelo k podobným útokům. V roce 2008 tu čtrnáctiletý kluk baseballovou pálkou utloukl skotskou cestovatelku Karen Aimovou. O tři roky dříve tu pak přišla o život i Němka Birgit Brauer, která si stopla vůz, jehož řidič ji pak znásilnil a umučil k smrti.