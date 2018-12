Vezl jsem vrahy pumpařky Jany! Vytáhli na mě pistoli, popsal mrazivé okamžiky taxikář

„Vyzvedával jsem je na benzinové pumpě v Nové Vsi u Mělníku, což je čtyři kilometry od místa, kde k tomu činu došlo. Když jsem přijel na pumpu, tak ke mně nastoupili tři lidé. Ten hubenější měl chůzi přesně jako ta osoba z toho videa z benzinky, kde zabili tu pumpařku. Už tehdy mě to překvapilo. Říkal jsem si: Ježíši, zase nějací feťáci,“ uvedl pro web Expres.cz taxikář.

Muž, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že pasažéři při cestě příliš nekomunikovali. Jeden z nich byl podle něj vyšší s kaštanovými vlasy, druhý naopak menší postavy. S nimi v autě seděla ještě blondýnka s brýlemi. Nakonec všichni tři vystoupili na Ďáblické ulici v Praze. Podle taxikáře ale nastal problém při placení. Muži se zdráhali dát mu peníze.

„Řekl mi, že to bude platit ten, kdo to objednával s další jízdou. Když jsem mu řekl, že si mě objednali oni, tak ať zaplatí, tak si dal pistoli na kolena a řekl: A co uděláš? Zavoláš policajty? Já mu řekl: Frajere, jestli si myslíš, že tady máš nějakou plynovku a že se z tebe pose*u, tak máš smůlu. Já vytáhnu svou pistoli a můžeme se dohadovat,“ popsal Expresu. Na placení pak ale nakonec podle jeho slov došlo.

Taxikář také uvedl, že si je na osmdesát procent jistý tím, že vezl podezřelé pachatele z případu přepadení benzinky u Veltrus. Své postřehy také ihned sdělil policii, která ho už údajně kontaktovala.

Případem se už od pondělí 3. prosince zabývá kriminální policie. Osudného dne nad ránem čerpací stanici v Pohořanech u Veltrus vyloupili dva pachatelé, kteří při činu nemilosrdně zastřelili obsluhu pumpy, osmapadesátiletou Janu Š. Z místa činu si nakonec odnesli přibližně deset tisíc korun a několik kartonů cigaret. Policie po nich zatím marně pátrá.