Zvrat v pátrání po vrazích pumpařky Jany (†58): Policie má první stopu!

Jen 40 vteřin stačilo dvěma zakuklencům na to, aby chladnokrevně zastřelili čerpadlářku Janu Š. (†58). Důvodem bylo 10 tisíc z pokladny a cigarety! Vyšetřovatelé dál pokračují v honu na vrahy. A mají první stopu!

Pumpařku Janu Š. (†58) čekala poslední noční služba na čerpací stanici před několikadenním volnem. Netušila, že bude její poslední. V noci na pondělí ji o život bez mrknutí oka připravila dvojice zakuklenců.

Známí přátelské čerpadlářky nemohou brutálnímu činu uvěřit. „Ještě v neděli jsem se za ní stavila na kus řeči. Je to hrůza! Pořád se nedokážu srovnat s tím, co ji pár hodin po našem setkání potkalo. Denně projíždím kolem té pumpy a pořád mi to přijde neskutečné. Místo na kafe k ní jí teď půjdu na pohřeb,“ řekla Blesku jedna z pravidelných návštěvnic pumpy v Miřejovicích u Veltrus. Poslední rozloučení proběhne v úterý, tedy jen dva týdny před Vánocemi.

Jsou na stopě

Kdo ohavný čin spáchal? Podle informací Blesku už mají policisté první nadějnou stopu, která může vést k dopadení pachatele. „S ohledem na průběh vyšetřování se ale ke konkrétním poznatkům nebudeme vyjadřovat,“ uvedla k důkazu policistka Michaela Richterová.

Kriminalisté dnem i nocí prošetřují veškerá svědectví, důkazy a nalezené stopy. „I nadále prosíme ty, kdo mohli v noci na pondělí v okolí čerpací stanice vidět neznámé osoby či automobily, aby se nám přihlásili na linku 158," řekl Blesku policista Pavel Truxa. I včera policisté pokračovali s detailním průzkumem místa činu.

Co se stalo?

V pondělí ve 2:36 hodin ráno vtrhly do obchodu čerpací stanice v Miřejovicích u Veltrus poblíž silnice č. II/608 dvě maskované osoby. První byl muž se zbraní, který okamžitě zastřelil pumpařku Janu Š. (†58). Další osoba, kterou může být i žena, dovnitř vešla s paralyzérem a provazem, ty ale útočníci nepoužili. První pachatel z místa odnesl pokladnu, údajně se zhruba 10 tisíci korunami, druhý pouze cigarety. Mrtvou pumpařku našel ráno zákazník, který přivolal policii.

Útočníci se k čerpací stanici přiblížili směrem od železniční trati. U té podle vyšetřovacích verzí nechali vůz, ze kterého předtím mohli pozorovat dění na pumpě. K autu se po vraždě vrátili přes pole, nebo podchodem pod tratí a bez povšimnutí svědků odjeli.