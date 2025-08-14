Muž v Jaroměři zapálil školku?! Policisté ho zadrželi
V mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu večer úmyslně založil požár, policie zadržela 42letého muže, kterého z činu podezírá, obviněn zatím nebyl. Na policejním webu o tom informovala mluvčí Karolína Macháčková. Požár poškodil budovu včetně vybavení. Odhadovaná škoda přesáhla 1,5 milionu korun. Nikdo nebyl zraněn
„V souvislosti s tímto případem byl zadržen 42letý muž. Věc prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ sdělila Macháčková.
Ve školce hořelo ve středu 13. srpna večer, na místě bylo několik ohnisek požáru. „Požár způsobil rozsáhlé škody, došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku v dětské herně, a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti,“ dodala Macháčková.
