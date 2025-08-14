Záhadná smrt Káji (†13) v Německu: Kemp, tělo a mobil 10 km od sebe!
Zmizel na dovolené v Německu, po dvou dnech Káju (†13) z Prahy našli mrtvého. Proč zemřel? Kriminalisté mluví o nehodě, jenže… Tělo bylo nalezeno u trati 5 km od kempu, z něhož se šel projít po večeři. A poslední signál jeho mobilu zachytili dokonce ve vzdálenosti 10 km.
„Vyšetřovatelé doufají, že z výsledků nadcházející pitvy získají nové poznatky. V současné době neexistují důkazy o nekalém jednání ani trestné činnosti. Na základě vyšetřování se mohlo jednat o tragickou nehodu,“ uvedla včera německá policie ze Zhořelce.
Důkazy, které by mluvily jinak, prý nemá. „Čas a přesné okolnosti úmrtí zůstávají předmětem vyšetřování,“ doplnila v tiskové zprávě.
Rodina s chlapcem trávila dovolenou v kempu v Lužici u jezera Silbersee. V neděli kolem půl osmé večer se Karel vydal na procházku. „Byl v dobré náladě, žádná hádka. Prostě se šel projít po okolí,“ popsala jedna z Češek, která byla v kempu ubytovaná.
Našli ho za 2 dny
Když se nevracel, začali ho rodiče shánět. Telefon nebral, sledovací aplikace, kterou měl nainstalovanou, ukázala, že se nachází zhruba 10 km od kempu u jezera Scheibe-See. Navíc baterie byla téměř vybitá, ukazovala jen 2 %. Německá policie okamžitě rozjela obří pátrací akci.
U jezera Scheibe-See si kriminalisté zřídili tábor, ve vzduchu byla helikoptéra s termovizí, drony, pátrači se psy, na jezerech čluny a připraveni potápěči. Vše bohužel marné. Tělo bylo nakonec nalezeno po upozornění svědka v úterý u železniční trati nedaleko obce Knappenrode. Místo je od kempu vzdálené zhruba 5 km. Karlův mobil vyšetřovatelé podle informací Blesku nenašli. Kde je?
Pomůže pitva?
Den, kdy zmizel, trávil chlapec s rodiči na kolech. Mobil mohl cestou ztratit a večer se ho vydal hledat a tvářil se, že se jde jen projít? Puberťák jen tak mobil z ruky nedá. Navíc, když jde o iPhone. Na druhou stranu, celou oblast pokrývají husté lesy a je tam špatný signál. Aplikace kvůli tomu mohla ukázat nepřesnou polohu. Policisté však jistě pracovali s »tvrdými« fakty ověřenými přes operátora. Proč by pak jinak pátrače umístili k jezeru tolik vzdálenému.
