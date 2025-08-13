Češku bodal do obličeje! Útočník si při příchodu policistů čistil nůž od krve
Mladík (21) v Nitře pobodal Češku (31). K činu došlo přímo v bytě, který si Češka zřejmě pronajímala. Když do domu vtrhli policisté, útočník si zrovna umýval nůž od krve.
Policisty zalarmovali sousedé, když slyšeli mrazivé volání o pomoc. Jen o pár minut později se už do bytu dobývali strážci zákona. Bohužel bylo již pozdě. Útočník Češce zasadil osm bodných ran. „Policistům při příchodu nikdo neotvíral,“ sdělil jejich mluvčí Tomáš Havetta. Poté, co se do bytu dostali, uviděli těžce zraněnou ženu.
Ale nejen to. V bytě se nacházel i útočník. Zrovna si myl nůž od krve. „Podezřelého jednadvacetiletého muže policisté zadrželi na místě,“ potvrdil Havetta. Zranění Češky byla strašlivá. Útočník ji pobodal dokonce i v obličeji. I přesto měla štěstí v neštěstí. Poraněním nepodlehla.
Záchranáři ji převezli do místní nemocnice. Je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Podle informací serveru Noviny.sk měl útočník přijet do Nitry kvůli turistice. Přitom si ale dohodl setkání se zmíněnou ženou kvůli sexuálním službám. Proč ženu pobodal, vysvětlit nedovedl.
