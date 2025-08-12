V autě na Pardubicku jelo 13 lidí: »Narvaný« vůz policistům vyrazil dech

Autor: btk - 
12. srpna 2025
Pardubičtí policisté při rutinní kontrole aut narazili na vskutku nevšední případ. V nákladním automobilu na Pardubicku se tísnilo 13 lidí! Nikdo nebyl připoutaný, policisté se nestačili divit.

Na posádku devítimístné dodávky s dělníky v České Třebové si došlápla silniční hlídka policistů. „Teď v sezóně se při konzervování snažíme do sklenice narovnat co nejvíce ovoce, zeleniny nebo hub. To neplatí v případě cestování autem. V něm mohou jet osoby pouze v počtu, který je přesně určen,“ napsali policisté na sociálních sítích s tím, že ve zmíněné dodávce cestovalo hned o čtyři pasažéry víc. Bez pásů byli cestující v dodávce namačkáni jako sardinky!

„Řidiči jsme za překročení počtu osob povolených k přepravě v dodávce udělili pokutu 1 500,- Kč. Stejnou výši pokuty dostalo deset nepřipoutaných spolujedoucích osob,“ dodala policie.

