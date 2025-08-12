Záběry ze stadionu v Toužimi: Řidič v autě začal střílet z pistole!
V sobotu večer došlo v Toužimi na Karlovarsku k nevídanému incidentu na fotbalovém hřišti. Na trávník vjel řidič v autě, po chvíli vystřelil ze vzduchové pistole! Případem se zabývá policie.
Spor dvou znepřátelených skupin v Toužimi vygradoval až střelbou z plynové pistole. K události došlo kolem 21. hodiny, informoval server Novinky. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ uvedla v pondělí mluvčí policie Zuzana Churaňová.
Video zachycuje řidiče, který se svým autem vjel na fotbalový trávník. Proti autu vyrazí jakýsi muž, krátce poté je slyšet výstřel! „On má pistol?“ řekla ve videu jedna z přihlížejících. Zmíněný muž následně začne od vozu couvat.
Na místo vyrazila policie a plynovou zbraň zajistila. Policisté se v tuto chvíli zabývají okolnostmi případu.
