Požár se 7 mrtvými v Mostě: Padla obvinění!
Kriminalisté obvinili v souvislosti s tragickým požárem v restauraci v Mostě dva lidi z obecného ohrožení z nedbalosti. Zemřelo při něm sedm lidí.
Při požáru zemřelo šest lidí, sedmá oběť podlehla zraněním za několik dní v nemocnici. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Celkovou škodu policie předběžně vyčíslila na sedm milionů korun.
Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil vyšetřovatel jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až deset let.
Plameny hosty uvěznily
Hořet začalo v restauraci 11. ledna po 23:00. Šest lidí zemřelo na místě, dalších deset hostů se zranilo a jeden člověk podlehl zraněním o dva dny později v nemocnici. S identifikací obětí pomáhali odborníci z kriminalistického ústavu. Při ohledání místa činu využila policie speciální technologii pro pořízení panoramatických fotografií. Postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě.
Po získání a následném vyhodnocení všech znaleckých posudků, odborných vyjádření a výpovědích svědků policisté jako příčinu požáru stanovili pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu. Směs následně zažehla, což vedlo podle policie k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v desítkách vteřin rozšířil téměř po celé restauraci.
Plameny zamezily hostům uvnitř restaurace cestu k východu. Druhý východ byl v té době uzavřený. „Vzhledem k extrémně krátkému časovému intervalu, který se pohyboval v řádu desítek vteřin a během něhož neměly dotčené osoby možnost jakkoli reagovat, došlo k fatálnímu následku,“ uvedl mluvčí krajské policie Kamil Marek.
Terasa před restaurací neměla stavební povolení. Po jejím vybudování nikdo nezajistil nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Poslední revize hasicích přístrojů byla z dubna 2008. Zásadním porušením bylo podle policie umístění topidel do nezkolaudované terasy. Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v restauraci. Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, uvedla policie.
V souvislosti s tragédií se objevila řada příspěvků a komentářů v on-line prostředí. Kriminalisté zaevidovali 14 příspěvků, kdy se lidé vyjadřovali nevhodně. Vyhodnotili, že za hranou zákona to bylo ve třech případech, jejich pisatele oznámila policie správnímu orgánu.
Tak jsem zvědav, jestli policie bude taky tak nekompromisní v kauze Dozimetr. Mrtvých v ní bohužel podobně jako tady. Ale zatímco v tomto případě si policie pospíšila, v Dozimetru se jaksi zapomněla. Uvidíme po volbách kam ji vítr zavane...