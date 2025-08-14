Požár se 7 mrtvými v Mostě: Padla obvinění!

Interiér vyhořelé restaurace U Kojota.
Pieta u vyhořelé restaurace U Kojota.
14. srpna 2025
14. srpna 2025
Kriminalisté obvinili v souvislosti s tragickým požárem v restauraci v Mostě dva lidi z obecného ohrožení z nedbalosti. Zemřelo při něm sedm lidí.

Při požáru zemřelo šest lidí, sedmá oběť podlehla zraněním za několik dní v nemocnici. Příčinou požáru byl pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Celkovou škodu policie předběžně vyčíslila na sedm milionů korun.

Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil vyšetřovatel jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až deset let.

Plameny hosty uvěznily

Hořet začalo v restauraci 11. ledna po 23:00. Šest lidí zemřelo na místě, dalších deset hostů se zranilo a jeden člověk podlehl zraněním o dva dny později v nemocnici. S identifikací obětí pomáhali odborníci z kriminalistického ústavu. Při ohledání místa činu využila policie speciální technologii pro pořízení panoramatických fotografií. Postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě.

Po získání a následném vyhodnocení všech znaleckých posudků, odborných vyjádření a výpovědích svědků policisté jako příčinu požáru stanovili pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu. Směs následně zažehla, což vedlo podle policie k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v desítkách vteřin rozšířil téměř po celé restauraci.

Plameny zamezily hostům uvnitř restaurace cestu k východu. Druhý východ byl v té době uzavřený. „Vzhledem k extrémně krátkému časovému intervalu, který se pohyboval v řádu desítek vteřin a během něhož neměly dotčené osoby možnost jakkoli reagovat, došlo k fatálnímu následku,“ uvedl mluvčí krajské policie Kamil Marek.

Terasa před restaurací neměla stavební povolení. Po jejím vybudování nikdo nezajistil nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Poslední revize hasicích přístrojů byla z dubna 2008. Zásadním porušením bylo podle policie umístění topidel do nezkolaudované terasy. Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v restauraci. Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, uvedla policie.

V souvislosti s tragédií se objevila řada příspěvků a komentářů v on-line prostředí. Kriminalisté zaevidovali 14 příspěvků, kdy se lidé vyjadřovali nevhodně. Vyhodnotili, že za hranou zákona to bylo ve třech případech, jejich pisatele oznámila policie správnímu orgánu.

Martin Rada ( 14. srpna 2025 09:47 )

Tak jsem zvědav, jestli policie bude taky tak nekompromisní v kauze Dozimetr. Mrtvých v ní bohužel podobně jako tady. Ale zatímco v tomto případě si policie pospíšila, v Dozimetru se jaksi zapomněla. Uvidíme po volbách kam ji vítr zavane...

