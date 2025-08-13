Tragédie v milovaných horách: Sympatický pár zahynul při strašlivé nehodě
Influenceři Stacey Touroutová a Matthew Yeomans zemřeli při strašlivé dopravní nehodě v horách nedaleko vesnice Trout Lake v Kanadě. Dvojice se na sociálních sítích pod přezdívkou Toyota World Runners proslavila off-roadovými cestovatelskými videi. Podle vyšetřovatelů k nehodě nejspíš došlo kvůli ztrátě kontroly nad vozidlem v náročném terénu.
Na místo havárie vyráželi záchranáři 7. srpna okolo půl osmé večer. „Došlo k tomu na lesní cestě, hluboko v horách,“ řekl deníku The Sun záchranář Mark Jenning-Bates. Dodal, že jeho týmu se na místo podařilo dostat i navzdory dlouhé vzdálenosti a velmi náročnému terénu. „Díky tomu měl pilot helikoptéry jistotu, že přiletí přesně na tu správnou lokalitu,“ řekl Jennig-Bates.
Při nehodě jeden z cestujících v autě zemřel hned na místě. Druhého záchranáři v kritickém stavu letecky transportovali do nemocnice, kde bohužel také podlehl. Vyšetřovatelé zatím neví, jaká byla přesná příčina nehody. Nejspíš šlo o ztrátu kontroly nad řízením v těžkém terénu. Je také možné, že dvojice zrovna natáčela jedno video na svůj kanál.
Ve voze s nimi tou dobou byl další Youtuber podobného formátu jménem Colin Stuart. „Udělal jsem všechno, co šlo, abych je zachránil,“ napsal na sociálních sítích. „Bylo to těch nejtěžších 20 hodin mého života. Hrozně mě to mrzí. Je to příšerná ztráta pro jejich rodiny a celou off-roadovou komunitu,“ uzavřel.
Sympatický pár Stacey a Matthew nasbíral na sociální síti Youtube přes 200 tisíc odběratelů. Jejich obsah tvořila cestovatelská videa o dobrodružstvích napříč náročným terénem Severní a Jižní Ameriky. Na ty se vydávali ve vlastnoručně upraveném voze sestaveném z Toyot Chinook a Land Cruiser. Jejich vášeň se jim bohužel stala osudnou.
