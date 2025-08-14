Čínští plyšáci dobyli Evropu: Padělky Labubu ohrožují děti!
Mají velké oči, králičí uši a špičaté zuby: hračky Labubu jsou roztomilé a děsivé zároveň. Celosvětové šílenství, které vyvolaly, definitivně dorazilo i do Evropy. Kromě originálních výrobků ovšem trh zaplavily i nekvalitní padělky.
V Číně jsou plyšáci Labubu populární už delší dobu. Svědčí o tom například i fakt, že se v červnu unikátní, zhruba 1,3 metru vysoká postavička prodala v přepočtu za více než tři miliony korun. Například v Berlíně se prodávají hračky v obchodě v centru Alexa za cenu od 19 eur (zhruba 400 Kč).
Mnohem dostupnější než originální kousky jsou, často velmi nekvalitní, padělky. Úřady některých evropských zemí před nákupem falešných Labubu varují, můžou být totiž zdraví nebezpečné. Některé padělky postaviček Labubu mají malé součástky, které se kvůli nekvalitnímu zpracování mohou snadno odlomit a mohou zadusit malé děti, varují oblastní úřady z anglického Hullu nebo Nottinghamu, uvedla BBC.
Na Západě se trend Labubu začal šířit i kvůli některým influencerům z tiktoku či instagramu, na veřejnosti se s postavičkami objevily i některé celebrity jako Rihanna, Dua Lipaová či Kim Kardashianová. Podle některých médií jsou Labubu pokračováním řady, v níž jsou také v Česku kdysi populární plyšoví mončičáci či elektroničtí mazlíčci Tamagoči, o které bylo třeba se poctivě starat. Panenky Labubu jsou ovšem v současnosti spíše než jako hračky vnímány jako módní doplněk.
