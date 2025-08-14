Správce kempu o smrti Káji (†13) v Německu: Šel po kolejích a upadl?!
Němečtí policisté vyšetřují okolnosti záhadného úmrtí Čecha Karla, který byl na rodinné dovolené u jezera Silbersee. Jeho tělo objevili v úterý po dvoudenním pátrání. Jak CNN Prima News prozradil správce kempu, k nehodě mělo prý dojít už v neděli večer.
Chlapec byl před nálezem dva dny pohřešovaný. V neděli se podle informací Blesku vrátil s rodinou z výletu na kolech, navečeřel se a vydal se na procházku. Od té doby se po něm slehla zem. „Naposledy byl spatřen kolem 19:30 u Silbersee,“ uvedla německá policie.
Jak televizi CNN Prima News uvedl správce tamního kempu Falk Nowotnick, k tragédii mělo prý dojít už v neděli večer, kdy na nedaleké železnici projížděl poslední vlak. „Chlapec šel po kolejích a když projel vlak, tak se ho lekl a upadl. Zranil se na hlavě,“ řekl redakci.
Pohřešovaného mladíka se policisté nejprve pokoušeli najít podle polohy mobilu. Ten se nejdřív nacházel ve velké vzdálenosti od kempu a následně se vybil. Do pátrací akce se zapojily jednotky psovodů, místní úřady použily i drony a vrtulník s termovizí. Celkem se zúčastnilo přes 100 záchranářů.
Jejich snahy bohužel dopadly tragicky, když jej v úterý odpoledne objevili u kolejí mezi stanicemi Lohsa a Knappenrode. Místo nálezu těla leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel. Úmrtí českého chlapce v Německu potvrdilo v úterý také české ministerstvo zahraničních věcí.
„Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat,“ sdělila Aneta Kovářová z oddělení komunikace. Podle německých médií by se mělo jednat o syna českého diplomata. Ministerstvo tuto informaci zatím nepotvrdilo.
