Dětská prostituce a zneužívání v Předlicích? Ostrá slova primátora, kdo za to může!

Po nedávné reportáži německého deníku, která vykreslila Předlice jako zónu bídy, diskriminace a sexuálního vykořisťování dětí, se téma znovu dostalo do středu pozornosti. Podle Bildu se v této části Ústí nad Labem prodávají nezletilé dívky a v ulicích údajně chybí jakákoli policejní přítomnost.

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) však takovou interpretaci odmítá. „Když už tedy deník Bild tvrdí, že jsme cílovou destinací pro zájemce o dětskou prostituci, tak si řekněme, že přibližně 95 procent těch, kteří ji využívají, jsou občané Spolkové republiky Německo,“ uvedl ostře pro server CNN Prima News.

Video Dětská prostituce ve vyloučených lokalitách odhalena. - PČR Video se připravuje ...

Ředitel ústecké policie Jindřich Holeček zároveň upozornil, že kritika z německé strany je přehnaná a neodpovídá realitě. Podle něj se kriminalisté v oblasti Předlic pohybují denně. Nasazeni jsou čtyři specialisté na trestnou činnost, operativní tým i dvojice vyšetřovatelů. Mnohé z nahlášených případů se přitom nakonec nepotvrdí, což poukazuje i na nutnost důkladného ověřování každého podnětu.

Problém dětské prostituce má řadu vrstev a nelze ho řešit jednoduchými prostředky. V oblasti dlouhodobě působí preventivní programy.

„Vyzýváme kamionisty, aby upustili od tohoto jednání. Na druhou stranu, pokud ta prostitutka chce aktivně přicházet za svým zákazníkem, tak jí v tom můžeme jen velmi těžko zabránit,“ dodal primátor.

K výraznému zájmu o dění v Předlicích přispěla i kauza Jana V. (50) z Ústecka. Podle vyšetřovatelů si měl do pronajaté garáže vodit nezletilé dívky ve věku od deseti do sedmnácti let a sexuálně je zneužívat. Za styk jim údajně dával peníze nebo sladkosti. Soud by o jeho osudu mohl rozhodnout už během června.