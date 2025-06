V Sučanech běsnila medvědice: Muži rozsápala hlavu! Děsivé fotky z operace

Medvědice se dvěma mláďaty muže napadla odpoledne v areálu místní firmy. Na místo události brzy dorazil zásahový tým Správy Národního parku Velká Fatra. Zraněný nešťastník skončil s vážným zraněním v nemocnici v Martině.

O případu už podruhé informoval i tajemník ministerstva životního prostředí Filip Kuffa, který na politickém poli mimo jiné bojuje i za hromadné odstřely přemnožených medvědů. Na sociálních sítích sdílel fotky z operace! Jak fotografie v galerii napovídají, zraněný muž měl velké štěstí.

„Stále tu máme hlupáky, kteří i dnes tvrdí, že máme stavět elektrické ohradníky okolo vesnic, dávat medvědům obojky s vysílačkami, nebo křičí, co že si to dovolujeme prodávat medvědí maso. V jiných evropských státech medvědy systematicky redukují, a to ještě s podporou EU,“ napsal v drastickému příspěvku Kuffa.

Svůj úplně první příspěvek z případu sdílel tajemník už v den útoku. Místní v komentářích uvedli, že odstřel šelem na Slovensku probíhá velmi pomalu. „Bojíme se vycházet z domu,“ přidala reakci jedna z komentujících. Další muž v komentářích pod příspěvkem uvedl, že po místní komunikaci nedaleko areálu, kde se útok odehrál, denně jezdí na kole a má obavy z dalších útoků přemnožených medvědů.