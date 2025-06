Helena během rituálu černé magie zaživa zmasakrovala štěně: Chtěla ho prý oživit!

Rituál černé magie v obci Pavlovce nad Uhom na Slovensku stál život teprve šestitýdenní štěňátko. Slovenka zvíře zaživa rozřezala nožem, poté mu do otevřené břišní a hrudní dutiny zapíchla dřevěné kolíky. Do rány následně vysypala bílý prášek a obsah slepičího vejce. To vše za odříkání zaklínadla v romském jazyce.

„Nakonec ještě do takto otevřeného těla štěněte měla zapíchnout kruhové jehlice na pletení. Obviněná svým jednáním v rozporu se zákonem o veterinární péči způsobila zvířeti nepřiměřenou bolest, utrpení a následnou smrt,“ napsali slovenští policisté na svém facebooku.

Žena promluvila

Helena o sobě tvrdí, že pejska v žádném případě neutýrala. „Pejska, který mlel z posledního, jsem našla v příkopu. Snažila jsem se ho oživit a dávala jsem mu vodu. Naneštěstí zemřel před mýma očima,“ uvedla pro deník Nový Čas. Tělíčko pejska chtěla následně použít k rituálu proto, aby pomohla své dceři. Tu měl totiž opustit její muž a ona skončila sama se čtyřmi dětmi. Rituál měl pomoct s jeho návratem.

Hrůzný akt měla Slovenka vysílat v živém přenosu na sociálních sítích. V případě viny jí hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.