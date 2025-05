Zrůda z Michalovce zmasakrovala štěně: Rituál černé magie vysílala živě!

Rituál černé magie v obci Pavlovce nad Uhom na Slovensku stál život teprve šestitýdenní štěňátko. Slovenka zvíře rozřezala nožem! To ale nebylo vše.

„Obviněná žena měla najít štěně na ulici v obci, ve které bydlí a za účelem následné realizace rituálu zaklínání si štěně měla vzít domů,“ napsali slovenští policisté na sociálních sítích.

Na dvoře rodinného domu měla Slovenka štěňátko nejdříve zaživa rozříznout, poté mu měla do otevřené břišní a hrudní dutiny zapíchnout dřevěné kolíky. Do rány následně vysypala bílý prášek a obsah slepičího vejce. To vše za odříkání zaklínadla v romském jazyce.

„Nakonec ještě do takto otevřeného těla štěněte měla zapíchnout kruhové jehlice na pletení. Obviněná svým jednáním v rozporu se zákonem o veterinární péči způsobila zvířeti nepřiměřenou bolest, utrpení a následnou smrt,“ dodali policisté. Celý akt přitom vysílala živě na sociálních sítích.