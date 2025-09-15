Jan S. se do areálu firmy vydal 9. září loňského roku ve dvě hodiny ráno. Podle kamerového záznamu vhodil zápalnou láhev vytvořenou za pomocí benzínu a látky oknem do haly. Uvnitř se okamžitě rozhořel mohutný požár.
Obří škoda
Policisté pachatele rychle dopadli. „Pod tíhou důkazů se přiznal, uvedl, že řešil své osobní problémy,“ řekl krátce po žhářském útoku mluvčí policie Pavel Šváb. Hasiči na uhašení ohně nasadili 19 jednotek. Škoda přesáhla 20 milionů korun.
Krajský soud v Brně poslal na 6,5 roku do vězení Jana S. (33), který v Boskovicích zapálil halu. Policie ČR
Janovi S. hrozil trest až 15 let vězení. Před soudem ale plně spolupracoval. Přiznal vinu a následně se vzdal i práva na odvolání. „Moc se omlouvám, vážně toho lituji,“ řekl pak zlomeně i přítomným novinářům.