Jan S. se do areálu firmy vydal 9. září loňského roku ve dvě hodiny ráno. Podle kamerového záznamu vhodil zápalnou láhev vytvořenou za pomocí benzínu a látky oknem do haly. Uvnitř se okamžitě rozhořel mohutný požár.

Měl problémy, tak zapálil halu v Boskovicích: Škoda za 25 milionů a basa až na 15 let!

Zářijový požár haly v Boskovicích má na svědomí žhář. Způsobil škodu za 25 milionů, za obecné ohrožení mu hrozí až 15 let vězení.

Obří škoda

Policisté pachatele rychle dopadli. „Pod tíhou důkazů se přiznal, uvedl, že řešil své osobní problémy,“ řekl krátce po žhářském útoku mluvčí policie Pavel Šváb. Hasiči na uhašení ohně nasadili 19 jednotek. Škoda přesáhla 20 milionů korun.

Krajský soud v Brně poslal na 6,5 roku do vězení Jana S. (33), který v Boskovicích zapálil halu. Policie ČR

Janovi S. hrozil trest až 15 let vězení. Před soudem ale plně spolupracoval. Přiznal vinu a následně se vzdal i práva na odvolání. „Moc se omlouvám, vážně toho lituji,“ řekl pak zlomeně i přítomným novinářům.

Žhář zapálil chovnou stanici na Karlovarsku. V plamenech zamřelo pět fen, policie hledá svědky

Následky požáru chovné stanice ve Žluticích.
Soudce mu vyměřil trest 6,5 roku ve věznici s ostrahou a náhradu škody v přibližné výši 14 milionů a k tomu 12 procentní úrok. Práva na odvolání se vzdal i zástupce poškozené firmy, lhůtu na možné odvolání si ponechalo pouze státní zastupitelství s odůvodněním, že státní zástupkyně jen zaskakovala za kolegu, který se případem od počátku zabýval. Rozsudek tak zatím není pravomocný.
Jan S. (33) se svým právním zástupcem při čekání na líčení u Krajského soudu v Brně.
