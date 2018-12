Popravená Jana (†58) zvyšuje smutná čísla: Přes 5500 vražd v ČR, tři kraje mají nejvíc

Od roku 1993 bylo v Česku zavražděno nejméně 5572 lidí (údaje nezahrnují letošní listopad). Ukazují to čísla statistiků, podle kterých počet vražd dlouhodobě klesá. Zatímco do roku 2004 bylo každý rok násilně zabito přes 200 lidí, pak to bylo vždy o několik desítek méně. Loni bylo zavražděno 146 lidí, o rok dříve pak 136.

Za letošní rok (do konce října) bylo v Česku zjištěno 88 vražd, nejvíce ve středních Čechách (14 vražd), na jižní Moravě (11) a v Praze (11). Tyto kraje vévodí nelichotivému žebříčku i dlouhodobě, za posledních 5 let bylo v těchto krajích zavražděno přes 100 lidí. Jiné kraje mají obětí méně než 80. Nejméně vražd bylo spácháno na Liberecku (30) a Pardubicku (35).

Objasní se většina vražd

Policisté objasní v průměru 9 z 10 vražd. Podle čísel statistického projektu Mapakriminality.cz bylo během posledních pěti let objasněno 100 procent vražd jen v Karlovarském kraji, nejméně úspěšní byli policisté ve Zlínském kraji (83 % objasnění).

Důvody pro vraždu jsou různé a jejich četnost se v různých zemích výrazně liší. Vrazi mohou mít emotivní i ziskuchtivé motivy, v zásadě ale nutkání k vraždě ovlivňují vztahy, psychika i genetické předpoklady.

„Některé vraždy jsou plánované, kdežto jiné jsou impulzivní a jako takové často představují nezamýšlený důsledek vzkypění vášní, vlastně „chybu systému“, asi jako když člověka zahubí vzbouření jeho vlastní imunity, reagující na přítomnost infekce silněji, než by odpovídalo riziku infekce samé,“ píše ve své knize o vraždění evoluční biolog Jan Zrzavý, který působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Podle něj lidé vraždou často řeší problémy, které považují za opravdu podstatné. „Bude-li se mne někdo ptát, mám-li rád jisté kolegy, či dokonce nadřízené, na mé odpovědi málo záleží, protože lidé obecně dost lžou a o svých negativních citech úplně nejvíc. Teprve bude-li někdo z nich nalezen mrtev a já opodál s dýkou zbrocenou krví, bude zjevné, že aspoň tohoto jedince jsem opravdu rád neměl,“ uvedl v publikaci Proč se lidé zabíjejí.

V Evropě se vraždí více

Při srovnání s ostatními evropskými státy je na tom Česko dobře. S průměrným počtem 62 vražd na 100 tisíc obyvatel patří mezi tři země, kde je jich nejméně. Lépe na tom jsou jen Slovinci (48 vražd na 100 tisíc) a Nizozemci (0,55).

Naopak největší vražednost má Litva (53 vražd), což je bezmála desetkrát více než v tuzemsku. Špatně jsou na tom také Lotyšsko a Estonsko, Bulharsko nebo Kypr. Obecně se ale v Evropě vraždí více než v tuzemsku.

Nejotřesnější vrazi v Česku:

Jaroslav a Dana Stodolovi: 8 obětí v letech 2001–2002, neprokázané podezření ale ukazuje na více mrtvých

8 obětí v letech 2001–2002, neprokázané podezření ale ukazuje na více mrtvých Petr Zelenka: 7 obětí v roce 2006

7 obětí v roce 2006 Ladislav Hojer: 5 obětí v letech 1978–1981

5 obětí v letech 1978–1981 Hubert Pilčík: 5 obětí v letech 1948–1951

5 obětí v letech 1948–1951 Oto Biederman: 5 obětí v letech 1993–1996

5 obětí v letech 1993–1996 Roman Postl: 5 obětí v letech 1998–2008

Mediálně a veřejně neznámějším vrahem je loni omilostněný Jiří Kajínek.