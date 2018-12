Chtěl zničit svět?! Zavražděný misionář (†26) se prý pokoušel naplnit dávné proroctví

Svět pro něj truchlil. Muž, který chtěl domorodé a nepřátelské Sentinelce informovat o víře v Boha a přivést je na křesťanství, ale nemusel být zase tak dobrý a šlechetný, jak o něm všichni doposud mluvili.

Zahraniční média přišla s informací, že byl John Chau (†26) členem církve Rodiny všech národů v Kansas City. Na tom by na první pohled nebylo nic divného. Důležitější ale je, jak tato církev pohlíží na takzvanou apokalypsu, tedy konec světa.

Církev Rodiny všech národů totiž věří v druhý návrat Ježíše na Zemi. Tedy, že nastane nějaká forma apokalypsy, která přivede Spasitele zpět, aby si s sebou do nebe odvedl všechny, kteří mu dobře sloužili a věřili v něj, a ty ostatní zde ponechá svému osudu. Příchodu Ježíše ale musí předcházet zvěstování víry každému národu na světě a to bez výjimky, jinak k apokalypse nikdy nedojde. A přesně o to se měl Chau snažit.

„Věříme, že se Ježíš Kristus osobně vrátí, v celé své síle a slávě, aby zde dokončil spásu a svůj soud. Tento slib jeho příchodu je dalším podmětem k našemu evangelikalismu, protože si pamatujeme jeho slova, že musí být nejprve kázán všem národům,“ stojí ve smlouvě z Lausanne (1974), která byla sepsána na Prvním mezinárodním kongresu světové víry a kterou se zmíněná církev řídí.

„John byl velkorysý a citlivý ambasador Ježíše Krista, který chtěl ostatní informovat o Boží lásce, kterou jim dává,“ vyjádřila se ke smrti svého člena právě církev z Kansas City na svých internetových stránkách.

Ať už to bylo jakkoli, Johnovi se jeho cíl nezdařil. Domorodý kmen měl misionáře zabít šípy a poté jeho tělo táhnout v oprátce po pláži. Indická policie kvůli tomu stíhá sedm rybářů, kteří Američana do izolované chráněné oblasti protizákonně dovezli na své lodi.

Domorodý kmen Sentinelců, čítající asi 300 jedinců, žije už po staletí na ostrově Severní Sentinel v souostroví Andamany a Nikobary. V minulosti se je moderní civilizace pokoušela marně kontaktovat, většina setkání vždy skončila útokem na návštěvníky, někdy dokonce i jejich smrtí. I proto tento ostrov indická vláda prohlásila za zákonem chráněné území se zákazem vstupu cizincům.