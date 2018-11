Udělal chybu a zaplatil za ni. Tvrdá slova vědce o smrti misionáře na Sentinelu

Setkání se Sentinelci přežil. A ne jednou. Vědec Triloknath Pandit (84) je indický antropolog, který mezi lety 1960 až 1990 podnikl nesčetné množství výprav do oblasti Andaman a Nikobar v Indickém oceánu. Konkrétněji na Severní Sentinel. Jeho výzkum se totiž zaměřoval právě na svérázné a moderní civilizací nedotčené Sentinelce. O setkáních s domorodci ale nikdy příliš nemluvil. Až do teď.

Vyprovokovala ho pochopitelně údajná smrt amerického misionáře a cestovatele Johna Allena Chaua (†27), který se s pomocí místních rybářů na ostrov nelegálně vydal. Kmen ho pak prostřílel šípy. Antropolog Pandit stojí ale na straně izolovaného kmene.

„Kmen je z velké části velmi mírumilovný,“ uvedl vědec pro BBC s tím, že jejich pověst není příliš založená na pravdě.

„Během našich setkání námi sice pohrdali, ale nikdy to nedošlo až do bodu, kdy by nás nějak ohrozili nebo by nás dokonce chtěli zabít. A když byli rozrušení, okamžitě jsme začali couvat,“ doplnil Pandit. Vražda Američana ho pochopitelně zarmoutila, z jeho smrti ale domorodce neviní.

„Jsem velmi smutný ze smrti toho mladého muže, který vážil tak dalekou cestu až z USA. Udělal ale chybu. Měl hodně možností, jak se zachránit. Ale zaváhal a zaplatil za to životem,“ vyjádřil se k událostem jeden z velkých zastánců Sentinelců. Sám Pandit na jejich území nikdy nevstoupil. Veškerý kontakt probíhal z lodi v mělkých vodách kolem ostrova, kde často zástupcům kmene předával různé užitečné dary. Američanův čin pak vědec odsuzuje i z dalšího hlediska.

Podle jeho slov na ostrově žije mezi 60 až 100 jedinci kmene, kteří nemají absolutně žádnou imunitu, jež by bojovala proti běžným onemocněním. Potencionální kontakt s mužem by tak mohl rozpoutat epidemii. Ta by pak celý kmen nejspíše vyhladila. Ne nadarmo indická vláda prohlásila ostrov za chráněnou oblast se zákazem vstupu.

Rodina stále doufá

I přes mnoho faktů, které naznačují opak, rodina a přátelé misionáře stále doufají v nemožné. „Myslím, že existuje pravděpodobnost, že přežil. Nevylučuji to. Jeho matka je také křesťansky založená a řekla mi, že ve svých modlitbách má pocit, že je John stále naživu,“ uvedl blízký přítel misionáře John Middleton Ramsey, který sám křesťanskou víru šíří. Pochybnosti o smrti syna nedávno vyjádřila i rodina, která na sociálních sítích označila jeho skon za nepotvrzený.

V souvislosti se smrtí indická policie stále pátrá po těle Johna Allena Chaua. Obvinila i sedm rybářů, kteří se od Američana nechali uplatit a do blízkosti ostrova ho odvezli. Vyšetřovatelé dokonce uvedli, že budou z vraždy vinit nespecifikovaný počet pachatelů z řad domorodého kmene Sentinelců.