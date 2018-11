Domorodci rozstříleli turistu (†27) šípy a vlekli ho v oprátce: Chtěl je obrátit na víru!

John Allen Chau (†27), jenž na ostrově po pár sekundách přišel o život, nejednal bezmyšlenkovitě. Svoji cestu, ke které byl podle svých slov předurčen, plánoval tři roky. Byl totiž misionářem. Na jeho Instagramu je několik fotek, které dokazují, že na souostroví Andamany a Nikobary nebyl poprvé.

Celou brutální vraždu nyní šetří i indická policie. Z kmene Sentinelců ale nikoho stíhat nebude. Především proto, že muž jednal na vlastní nebezpečí a vstoupil na ostrov, který je chráněný a zapovězený turistům.

Obvinění se ale nejspíše nevyhne sedmi rybářům, kteří se Američanem nechali uplatit a do těsné blízkosti ostrova ho dopravili. Před nedávnem je všechny zadržela policie.

Chau byl ostrovy doslova posedlý. Jeden z jeho přátel, který ho potkal v roce 2015, o tom vypověděl americkým médiím.

„Seděli jsme vedle sebe při cestě letadlem z Londýna do Phoenixu. Četl nějakou křesťanskou knihu, a protože jsem také křesťan, dal jsem se s ním do řeči,“ řekl a uvedl, že mu Chau povídal o tom, že se vrací z Indie, kde zjišťoval možnosti, jak by se dostal na ostrov Severní Sentinel. Když mu ale muž řekl, že ostrov zná a ví, že je to tam nebezpečné, misionář mu odvětil: „Ano, nějaké riziko z cesty tam plyne, ale já si myslím, že mě tam něco volá.“

„Podle mě chtěl jen pomoci těm lidem tam,“ dodal Neil MacLeod ze Skotska, který zůstal s Chauem od onoho letu v emailovém kontaktu.

John Allen Chau nakonec zakázaného ostrova dosáhl pomocí malé kanoe. Ihned poté, co vstoupil na jeho břeh, ho však zasáhla sprcha šípů. Celé brutální vraždě přihlížela právě skupinka rybářů, která policii vypověděla, že ho následně domorodci přivázali do oprátky a táhli jeho mrtvolu po pláži. Když se pak po nějaké době muži vrátili, uviděli jeho tělo bezvládně ležet na pobřeží a o všem informovali příslušné úřady.

Kmen Sentinelců je jedna z posledních skupin původních obyvatel, která žije na této planetě, kompletně oddělena od moderní civilizace. Jeho členové, kterých je v současné době asi jen několik stovek, se živí jako lovci a sběrači. Indická vláda ostrov označila za chráněný a je o něm veřejně známo, že jeho obyvatelé velmi agresivně reagují na vnější svět. Brání se právě střelbou z luků.