Křesťanská skupina, která Chaua na Severní Sentinel vyslala, tvrdí, že by na ostrov odříznutý od civilizace odcestoval i bez její pomoci. Cestu na místo, kde žije 30 tisíc let starý kmen proslulý svou nepřátelskou náturou, totiž plánoval už dlouhých osm let.

„Byl emočně, kulturně, fyzicky, intelektuálně velmi, velmi připravený. Byl to mladý muž, který chtěl od doby, kdy mu bylo 18 let, dělat misijní činnost a chtěl být nazýván misionářem,“ řekla vůdkyně misionářské skupiny All Nations (Všechny národy), ke které John patřil, webu The Kansas City Star. Poslední zápisky misionáře (†26) před smrtí: Smáli se mi a uráželi mě, napsal o kmenu, který ho zabil

„Než jsme ho poznali, a i když byl mladým mužem, každé rozhodnutí, které udělal, každý krok, který podnikl, ho vedl k tomu, aby sdílel slovo boží se Sentinelci,“ dodala. John Allen Chau se na Severní Sentinel vydal krátce před svými 27. narozeninami. Ty již nestihl oslavit.