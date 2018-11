Domorodci prokláli Chaua šípy, když ve snaze obrátit je na křesťanství dorazil na jejich ostrov Severní Sentinel. Přestože toto místo leží v ochranné zóně a indické zákony cestu na něj přísně zakazují, obvinila tamní policie neupřesněný počet Sentinelců z jeho vraždy.

Odpustili jim

Vyvolala tím logicky i etický problém, jímž rozdělila společnost. Vždyť dosud držela nad civilizací nedotčeným kmenem ochrannou ruku, teď se však rozhodla do jeho života zásadně zasáhnout. Na stranu Sentinelců se, možná překvapivě, postavila i Chauova máma Lynda. „Těm, kteří jsou obviněni z vraždy našeho syna, odpouštíme. Žádáme, aby členové kmene nebyli za Johnovu smrt stíháni. Věděl, do jakého rizika vstupuje, na ostrov odjel z vlastní svobodné vůle. Za to, že už není mezi námi, si může sám,“ uvedla v prohlášení jménem rodiny. Jaký bude další postup indické policie, je ve hvězdách.

