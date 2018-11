Poslední zápisky misionáře (†26) před smrtí: Smáli se mi a uráželi mě, napsal o kmenu, který ho zabil

Americký misionář a fotbalový trenér John Allen Chau (†26), který se vydal na izolovaný indický ostrov Severní Sentinel, aby na něj přinesl slovo boží, si psal před svou smrtí zápisky. Stojí v nich i to, že se mu členové nepřátelského kmene Sentinelců při prvním setkání posmívali a nadávali mu. On se ale nechtěl vzdát a za domorodci se vrátil. Při druhém setkání ho zabili.

John Allen Chau se krátce před svými 27. narozeninami rozhodl, že se vydá na izolovaný ostrov, kde žije 30 tisíc let starý kmen Sentinelců. Jeho členy, kteří jsou známí svou velkou agresivitou vůči cizincům, chtěl naučit lásce k Ježíšovi a křesťanskému náboženství, uvedl web Irish Times. Domorodců zde žije maximálně několik stovek.

Sedmi indickým rybářům zaplatil v přepočtu asi 9 tisíc korun, aby ho na zapovězený Severní Sentinel dostali. Všichni muži byli za své činy už zatčeni místní policií. Američana totiž odvezli na ostrov hned dvakrát. I když domorodci na misionáře zaútočili už při první návštěvě, chtěl se za nimi stůj co stůj vrátit druhý den. Misionář (†27) přežil první útok domorodců: Šíp zastavila Bible. V dopise popsal poslední hodiny života

Nakonec ho to stálo život. Že by s tím ale nepočítal, se říct nedá. Vyplývá to ze zápisků v deníku, jehož ukázky poslala matka Američana médiím. Chau popsal první den následovně: „Slyšel jsem výskání a výkřiky z lovu. Přišel jsem proto trochu blíž, zatímco jich asi šest na mě křičelo. Snažil jsem se papouškovat jejich slova zpět.“

„Propukali většinou v smích, takže o mně pravděpodobně říkali ošklivá slova nebo mě uráželi. Zakřičel jsem: ‚Moje jméno je John, miluji vás a Ježíš vás miluje.“ Lituji toho, že jsem začal lehce panikařit, když jsem viděl, jak natahují šípy v lucích. Vzal jsem rybu a hodil ji k nim. Oni se stále blížili,“ napsal do zápisníku. Idylický ráj je nejnepřátelštějším místem planety: Kmen tu žije už 60 tisíc let v izolaci

„Pádloval jsem jako nikdy předtím zpátky k lodi. Cítil jsem trochu strachu, ale hlavně zklamání. Nepřijali mě hned,“ zmínil se v deníku misionář, který do něj uvedl i to, že asi desetiletý chlapec po něm nakonec vystřelil, ale vypálený šíp zasáhl bibli, kterou držel. Kniha boží mu tak první den zachránila život. Své bližní pak Američan připravil na nejhorší.

„Můžete si myslet, že jsem blázen, ale já si myslím, že stojí zato představit Ježíše tomuto národu. Prosím, nehněvejte se na ně, ani na Boha, pokud mě zabijí. Raději žijte svůj život a buďte mu poslušní, ať vás povolá k čemukoliv. Potkáme se znovu, až budete na druhé straně. Toto není zbytečná věc – věčný život tohoto kmene je již blízko a já se těším, až je uvidím stát okolo božího trůnu jako ve Zjevení 7:9-10. Miluji vás všechny a říkám, že nikdo nemiluje nic na světě víc než Ježíš Kristus,“ stojí v zápisníku. Turista (†27) se vydal za nejnepřátelštějším kmenem světa: Rozstříleli ho šípy a jeho mrtvolu vlekli v oprátce po pláži!

Druhý den se na ostrov vrátil a byl zabit smrtící sprchou šípů. Domorodci už s ním neměli slitování. Jak ale deník misionáře odhalil, rozmlouval s bohem, ať si ho k sobě ještě nepovolá: „Pokud chceš, abych byl postřelen nebo zabit šípem, nechť se to stane. Myslím si ale, že mohu být užitečnější naživu. Nechci zemřít. Bylo by lepší zahodit to a nechat pokračovat někoho jiného? Nemyslím si.“