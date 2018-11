Tělo misionáře domorodci napíchnou na kůl jako strašáka?! Bude děsit další nezvané hosty

Je to už téměř deset dní, co na ostrově Severní Sentinel v souostroví Andamany a Nikobary přišel o život misionář John Allen Chau (†27). Jeho tělo však stále nikdo nenalezl a policie se obává, aby nebylo zneužito k odehnání dalších nezvaných návštěvníků - domorodci by ho mohli napíchnout na kůl jako strašáka. V minulosti to už totiž udělali...