Máma dvou dětí zemřela na prvním rande. Opilý milenec havaroval v rychlosti 210 km/h

Doufala, že najde lásku na celý život, namísto toho ale našla smrt. Kadeřnice a matka dvou dětí Sarah-Jayne Thomas (†28) a její nový milenec Tim Grace (†31) byli spolu na prvním rande v restauraci. Když muž vezl ženu domů ve vypůjčeném autě, naboural ve vysoké rychlosti do stromu. Předtím vypil nějaké víno a několik koktejlů, navíc neměl ani řidičák.

Osmadvacetiletá Sarah-Jayne Thomas byla na prvním rande s novým milencem Timem, který pracoval jako umývač oken. V restauraci Grosvenor Casino v Cardiff Bay si objednali oběd s dvěma lahvemi vína a potom ještě koktejly s malinovou vodkou. Poté odjeli domů vypůjčeným BMW X5 v hodnotě 1 750 000 Kč.

Tim se řítil s vozidlem rychlostí až 210 km/h a tato jízda se dvojici stala osudnou. Svědek Michael Heath, který v tu dobu jel na stejné silnici M4 řekl: „Byl jsem na silnici jen několik minut, když jsem v zrcátku uviděl BMW X5. Když mě předjeli, auto z nepochopitelných důvodů prudce zatočilo doleva, vyjelo po náspu a narazilo do stromu.“

Policista Carlo Vaquerizo, který byl u havárie poblíž města Bridgend jako první, ji označil za katastrofickou. „Byla to jedna z nejhorších nehod, co jsem kdy viděl,“ řekl Carlo. Sarah pocházející z města Swansea na místě zemřela. Tima letecky převezli do nemocnice v Cardiffu, ale doktoři označili jeho zranění za „nepřežitelná“. Druhý den brzy ráno jim podlehl.

Policisté oznámili, že Tim byl začínající řidič ve třetí pojistné skupině. „Kdyby přežil, určitě by čelil obvinění,“ řekl vyšetřovatel Alun Efstathiou. „Neměl za volantem co dělat, neměl totiž ani řidičské oprávnění. V roce 2017 byl souzený za řízení bez řidičáku a pojištění,“ dodal Efstathiou. Timovi v krvi našli dvojnásobek alkoholu, než je povolený limit na řízení.