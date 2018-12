Rakovina, pád z postele i krysí kousanec: Smrt denně „zkosí“ 300 Čechů

Statistici v Česku pečlivě evidují důvody všech úmrtí. Rozsáhlý „přehled smrti“ za loňský rok obsahuje více než 1000 nejrůznějších a důsledně roztříděných příčin. Evidují se jak nemoci, tak nešťastné náhody, zabití zbraní, otravy nebo třeba sebevraždy. Každý den v průměru zemře na 300 Čechů.

V části případů není příčina smrti nikdy objasněna, například loni to bylo 1601 lidí, o rok dříve pak 1432. Loni také zemřelo bez jasné příčiny 28 malých dětí, postihl je syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS). Každý rok takto zemře 10 až 30 dětí a rodiče se nikdy nedozví, proč se to stalo.

Nemoci zabijí 9 z 10 Čechů

Většina lidí v Česku umírá na nejrůznější nemoci. Zdaleka největším „zabijákem“ jsou nemoci oběhové soustavy, kam patří nemoci srdce, infarkt nebo různé cévní problémy. Jen loni na tyto potíže zemřelo 49 tisíc lidí, přičemž mužů bylo 22,5 tisíc a žen 26,6 tisíc. Rakovina zabila celou čtvrtinu lidí, tedy bezmála 28 tisíc Čechů. Nejčastěji jde o rakovinu plic (5447 případů), rakovinu slinivky břišní (2084) a tlustého střeva (2063).

Poměrně šokující je velký nárůst úmrtí kvůli cukrovce typu 2, tedy cukrovce získané například špatným životním stylem. Za posledních 10 let stoupl počet na téměř 3000, ještě v roce 2008 to byla tisícovka. Výrazně také roste počet smrtelných onemocnění dýchací soustavy, zejména kvůli chronické plicní nemoci (3118).

V některých případech bohužel zabíjí i samotné léčení nebo pobyt v nemocnici. A nejde jen o nešťastné případy, jako když loni na podzim v ústecké nemocnici zabil ženu (†80) zřícený rentgen. Při operaci nebo v jejím přímém důsledku zemřelo 83 lidí, dalších 55 pak při různých vyšetřeních. Nejde o chyby nebo zanedbání péče, ale o neočekávané abnormální reakce pacientů nebo následné nepředvídatelné komplikace.

Smrtelné pády z postele i náruče

Každé 185. úmrtí Čecha je z důvodu nějakého pádu. Loni takto zemřelo 602 lidí, za posledních 10 let přes 8400. Více padají muži než ženy, a to přibližně dvakrát častěji. V roce 2017 nejvíce zabíjel pád ze schodů (102), pak zakopnutí nebo klopýtnutí na rovině (96) a také pád z budovy nebo konstrukce (49). Jeden muž zemřel při pádu z invalidního vozíku, 6 lidí při pádu z postele a jedna žena umřela při pádu z náruče někoho jiného.

Kuriózní úmrtí a zvířecí kousnutí

Pohled do rozsáhlých statistik ukazuje, že čas od času lidé umírají poněkud netradičně či kuriózně. Za posledních 10 let tak například 8 lidí zemřelo hladem nebo kvůli nedostatku vody a další 3 lidé při nadměrném pohybu. A zabíjejí také zvířata – pes, had, vosa i včela, krokodýl i krysa. Zvířata nebo hmyz mají své oběti každý rok, třeba loni to bylo 11 lidí.

