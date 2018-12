Vražda pumpařky Jany (†58): Odborníci odhalili okamžik, kdy se akce zvrtla!

Svíčka hořela na pultě zavřené benzinové stanice u Miřejovic nedaleko Veltrus. Zde pracovala zastřelená čerpadlářka Jana Š. (†58). Kriminalisté sice po zveřejnění prvního videa prověřili stovku podnětů od veřejnosti, dvojici zabijáků ale stále nedostihli. A čas běží. Proto policie zveřejnila druhé video, které mělo pomoci...

Měli vrazi pumpařky Jany Š. z Miřejovic v úmyslu zabíjet, nebo chtěli „jen“ loupit a pak se něco zvrtlo? Odkud přišli, kam zmizeli, o čem nyní přemýšlejí a co dělají? Nikdo neví, zda a kdy znovu zaútočí. Když zločinci mířili k pumpě u Miřejovic, měla Jana Š. možná ještě naději, že jejich útok přežije. „Lupiči jdou v první řadě krást, až pak vraždit,“ říká psycholog Jiří Novák. Podle pražského kriminalisty nejsou z daleka. „Pochybuji, že by přijeli autem. Podle mě to jsou nuzáci a feťáci,“ dodal. Pátral by po nich v nejbližším okolí. Policie ve středu zveřejnila další kamerové záběry. Tentokrát ty zvenčí. Na nich je vidět, jak dvojice běží ke vchodu. Po 40 vteřinách pak pachatelé prchají z místa činu, jeden z nich krátkými přískoky s otočkou. „Kriminalisté uvítají další svědectví. Důležité mohou být záznamy z kamer umístěných ve vozidlech u projíždějících řidičů po silnici č. II/608 ve zmiňované době,“ řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Co video na pachatele prozradilo, řekli Blesku psycholog a kriminalista.