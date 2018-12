Tři osudové chyby na pumpě u Veltrus: Noční okénko nebo ostraha mohla Janu zachránit

Nejen rodina, i sousedé a přátelé paní Jany pořád nechtějí uvěřit, že už ji nikdy neuvidí. Blesku prozradili, proč ji měli rádi. Už nikdy s ní nezavtipkují, už nikdy si s ní nevypijí kafíčko na „její“ pumpě. Jen okamžik stačil k tomu, aby přišli lidé z okolí Miřejovic o oblíbenou sousedku. V pondělí večer se alespoň sešli na místě hrozného činu a zapálili svíčky na její památku. „Byla to neskutečně statečná ženská,“ řekli Blesku. „Přátelská, obětavá, vstřícná... To tady ví každý,“ vypočítávali sousedé.

Smrt pumpařky Jany (†58): Jedno přepadení přežila! Poprava kvůli 10 tisícům?!

Noční okénko

I jim prý Jana ale často říkala, jak by byla ráda, kdyby měli na pumpě okénko na večerní obsluhu. „Bývalo tam, ale když se přidal obchod, majitel ho zrušil, aby lidé chodili dovnitř nakupovat,“ řekl Blesku Janin kolega, který obsluhuje jinde pod stejnou firmou. Janu přitom už jednou přepadli. Před čtyřmi lety ji podle MF Dnes na benzince ohrožoval muž s nožem, tehdy však vyvázla bez zranění. Podruhé už tolik štěstí neměla. „Říkala: Bojím se, ale je to práce jako každá jiná, zatím se nic nestalo. A teď bohužel…“ řekla TV Nova sousedka.

Video Policie zveřejnila video z čerpací stanice Veltrusy. - Policie ČR 720p 360p REKLAMA

Ochranka v prodejně

Druhou chybou v případě čerpací stanice u Veltrus je osamocená noční služba. Určitě by pomohla ochranka, ideálně ozbrojená, která by benzinku v noci hlídala. Na tak opuštěném místě mimo hlavní komunikaci je tato čerpací stanice doslova na ráně a je velkým lákadlem pro každého zloděje. To potvrzuje i fakt, že nebyla vykradena poprvé - sama paní Jana čelila ozbrojenému lupiči už v minulosti. Tehdy ale vyvázla živá. Jenže jen těžko se dá představit, že by majitel byl ochotný v nočních hodinách platit dalšího zaměstnance...

Noční mytí stojanů

Záhadou zůstává, jak se pachatelé dostávali do prodejny. Ta se totiž na noc aspoň zamykala. Podle FTV Prima měla paní Jana zrovna tou dobou mýt venku stojany a co chvíli se vracela dovnitř - dveře tak zůstaly odemčené. Lupiči si na vhodnou chvíli patrně počkali a Janu zastihli nepřipravenou a překvapenou.

Nové záběry popravy pumpařky Jany (†58): Příprava na vraždu, pak zběsilý útěk do polí

Jak zajistit bezpečnost?

Šlo tragédii nějak zabránit a co mohou majitelé pro ochranu svých zaměstnanců vlastně udělat? „Dobré pro bezpečnost je mít na čerpací stanici slabý provoz s nízkou hotovostí, to si totiž pachatelé mohou předem prověřit. Nejlepší je mít přes noc zavřeno,“ řekl Blesku Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Podle deníku MF Dnes konec nočního prodeje nyní zvažuje i majitel osudné čerpací stanice, který vlastní dvě benzinové pumpy. Tragédie ho prý velmi zasáhla. „Zvažuji, že vůbec nebudeme prodávat v noci,“ potvrdil. „Vůbec nerozumím chování lupičů. Mohli si vzít, co chtěli, ale místo toho přijdou a první, co udělají, je, že zastřelí člověka. Je to obrovské neštěstí,“ dodal.

Některé benzinky v noci obsluhují jen tzv. bezpečnostní okénka. I ta mají podle něj svá rizika, například když obsluha pachatele zná a pustí ho dovnitř. Čerpadláři jsou na tyto situace školeni, aby byli opatrní a pozorní a aby také mohli poskytnout informace policii.

„Vše také záleží na pokynech zaměstnavatele. Mnohem lépe si vedou bezobslužné pumpy, kde ale hrozí poničení zařízení,“ vyjmenovává Loula. Bezobslužné platby se začínají rozmáhat v posledním roce i v Česku. Elitní kriminalista o popravě pumpařky Jany (†58): Byli to bezcitní psychopati! Účastnila se loupeže žena?

Po dvou chladnokrevných lupičích policie nadále pátrá. Kriminalisté pracují i s verzí, že druhým pachatelem mohla být žena. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 20 let, nebo výjimečný trest.