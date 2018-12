Poprava pumpařky: Měli provaz a paralyzér! Číhali, až babička vnoučka vyšla mýt stojany

Policisté stále pátrají po dvojici vrahů, kteří v noci z neděle na pondělí zastřelili Janu Š. (†58), jež obsluhovala na benzínce poblíž Nelahozevsi u Veltrus. Podle informací uveřejněných TV NOVA jde spíše o mladší pár, který mohl být pod vlivem drog, a není vyloučené, že jedním z pachatelů byla žena. Kriminalisté se vrátili dnes na místo činu a prohledávali okolní pole i lesy. Snažili se nalézt jakékoliv stopy, které by je k vrahům dovedly.

Janu Š. (†58) popravili kvůli pár drobným: Proč byli tak brutální, diví se lidé

„Probíhají další úkony trestního řízení, jako i na příklad prohlídka širšího okolí,“ řekl policejní mluvčí pro Středočeský kraj Zdeněk Chalupa. Policie již obdržela informace od několika lidí, kteří mohli dvojici vrahů v okolí čerpací stanice zahlédnout. Muži zákona podrobně zkoumají i kamerové záznamy.

Podle TV PRIMA ale kriminalisté nezdůraznili, že drobnější z obou lupičů šel do akce vyzbrojen paralyzérem a provazem. Dovnitř se vrazi podle všeho nedostali jen tak. Podle svědectví se čerpací stanice na noc zamykala tak, jak je to zvykem i jinde. Lupiči podle všeho číhali na chvíli, kdy oběť umývala stojany. Teprve poté ženu pravděpodobně překvapili u vstupu do zázemí prodejny a nekompromisně stříleli.

Proč ženu zastřelili?

„Na první pohled je vidět, že šlo o úkladnou vraždu,“ pověděl psycholog Jeroným Klimeš. „Pachatelé svůj čin udělali cíleně a nechtěli žádné vyjednávání. Pouze se chtěli té paní zbavit,“ dodal psycholog.

Bála se nočních služeb

„Byla rodinný typ, milovala svoje děti. Nevím, co jiného říct,“ říká Janina sousedka. Jana měla jít za pár let do důchodu a těšila se, až bude čas trávit s vnoučaty. Nejmladšímu z nich nebyl ještě ani rok. Zanechala za sebou dvě dospělé děti.

Elitní kriminalista o popravě pumpařky Jany (†58): Byli to bezcitní psychopati! Účastnila se loupeže žena?

„Nedovedete si představit, jaká je to tragédie, byla to úžasná žena,“ říká zoufalý přítel Janiny dcery. Jana se do obce na Mělnicku přivdala. Pracovala v místní hospodě jako servírka, kde si rychle získala přízeň ostatních. Všichni na ni vzpomínají v dobrém.

Měla prý svéráznou povahu, což mohl být důvod, že sloužila noční směny na benzínce, přestože se bála. „Říkala, že se bojí, ale je to práce jako každá jiná. Zatím se jí nic nestalo, tak jí to nevadí. Teď se jí bohužel přihodilo to nejhorší,“ pověděla další sousedka zesnulé ženy.

Všichni doufají v jediné. Že zločinci brzy padnou do rukou policie. Dvojice může být i nadále nebezpečná, jelikož policie vražednou zbraň dosud nenašla.