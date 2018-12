Sousedé popravené Jany Š. (†58) truchlí: Vždy uměla potěšit!

V pondělí kolem půl třetí ráno vtrhli na pumpu dva muži. Přes obličej měli černé kukly, rukavice. První oblečený do šedé mikiny a černé bundy do prostor obchodu doslova vběhl. Přitom natahoval zbraň. Zaskočené Janě Š. podle policií zveřejněného videa nedal šanci. Chladnokrevně vystřelil do místa vedle pultu a vzápětí znova pistoli natahoval.

Co se odehrálo v následujících okamžicích, se lze jen domýšlet… „Žena střelným poraněním na místě podlehla,“ sdělil policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Za kolegou se klátivou chůzí oživlých mrtvol připotácel kumpán oblečený celý v černém. Trhavé pohyby nasvědčují, že mohl být zdrogovaný. Zpod pultu zmateně vytahoval cigarety a vzápětí se dal na útěk. Záběry kamery dál ukazují, jak jeho společník odnáší ze zázemí zřejmě šuple pokladny s penězi.

Na čerpací stanici Jana Š. pracovala přes šest let. Neštěstí zasáhlo místní o to více, že se o smrti oblíbené sousedky dozvěděli v pondělí na pohřbu jejího kamaráda. „Je to strašné neštěstí. Měla děti a už i vnoučata. Její manžel je z toho zdrcený,“ prozradila Blesku žena, která rodinu zná.

Video Policie zveřejnila video z čerpací stanice Veltrusy. - Policie ČR

Janu měli prý všichni ve vesnici rádi. „Byla věčně usměvavá, dobře naladěná. Lidi se i kvůli ní stavovali na téhle pumpě. Vždy rozdávala úsměvy a uměla potěšit,“ svěřila Blesku zdrcená sousedka.

Ještě dopoledne lidé doufali, že mrtvá na čerpací stanici není ona. „Oficiálně nám to nikdo neřekl, tak se modlíme,“ řekli Blesku. Zároveň ale tušili, že jejich modlitba zřejmě nebude vyslyšena. „Byla tam zaparkovaná její červená fabie. Měla to třináct minut od baráku,“ dodal smutně jeden z místních.

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, za který pachatelům hrozí až výjimečný trest,“ uvedl Chalupa. Policisté zároveň žádají veřejnost o pomoc.

Vyšetřovatelé uvítají svědectví každého, kdo se v blízkosti čerpací stanice v době činu pohyboval nebo projížděl po této silnici. Někdo by mohl lupiče poznat také podle oblečení či pohybů. Svědci můžou policisty kontaktovat na lince 158.