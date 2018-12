Janu Š. (†58) popravili kvůli pár drobným: Proč byli tak brutální, diví se lidé

Zaměstnance čerpacích stanic firmy, pro kterou zavražděná pracovala, nyní obchází strach a především smutek ze ztráty oblíbené kolegyně. „Podobné události se sem tam stanou, nicméně velmi nás udivuje ta brutalita, kterou útočníci použili,“ řekl jeden z nich televizi Nova.

Lupič totiž na Janu Š. nevystřelil při zápasu o kasu, ale bez rozpaků okamžitě po tom, co na pumpu vešel. Z kamerových záznamů, které policie zveřejnila, to vypadá, že lupiči ani jiný plán neměli.

Celá akce proběhla velice rychle, příchod a odchod vrahů dělilo jen 40 sekund, a odnesli si kromě kasy jen pár kartonů cigaret. Jana Š. tak skutečně zemřela „kvůli pár drobným“.

Tragická událost samozřejmě zasáhla širokou veřejnost. Uživatelé sociálních sítí neskrývají zděšení z nejhoršího možného zločinu. Lidi překvapila především brutalita a chladnokrevnost, s jakou pachatelé jednali „Proč jen nevzali peníze a neutekli… Proč ji museli popravit, když neměla u sebe nic, čím by je ohrozila,“ napsal jeden z uživatelů Facebooku.

„Chladnokrevně někoho zabít bez varování, no to je hrozný,“ neskrývala zděšení Veronika B. Stejně reagoval i Petr E. „Je to hrozný, nechápu, opravdu nechápu, proč ji zastřelili, šlo to udělat určitě i jinak, když už měli potřebu loupit… Upřímnou soustrast rodině,“ napsal.

Smrt sympatické pumpařky zasáhla i trenéra fotbalové Slavie Jindřicha Trpišovského. Kouč nejlepšího ligového celku zesnulé věnoval pondělní vítězství nad Opavou. „Třikrát týdně jsem tam jezdil, znal jsem ji. To vítězství chci věnovat jí. Pro mě je naprosto nepochopitelné, že se takové věci dějí. Navíc pro pár korun. Je to katastrofa,“ řekl na tiskové konferenci.

Chladnokrevná poprava otřásla celým Českem. Nejvíc zasažená je samozřejmě rodina, která během jednoho strašného momentu přišla o milující babičku, maminku a manželku. Neštěstí zdrtilo i sousedy, kteří se o něm dozvěděli na pohřbu kamaráda Jany Š. Blesk s některými z nich mluvil a všichni zesnulou popisovali jako oblíbenou, věčně usměvavou a pozitivní.

Dvojice maskovaných lupičů kolem půl třetí v pondělí ráno vtrhla na čerpací stanici u Nelahozevsi a jeden z nich bez rozpaků zastřelil obsluhující Janu Š. Čerpadlářka na místě zraněním podlehla.

V tomto případě nejde mluvit o ničem jiném než o popravě, vrah totiž ženě nejspíš nedal vůbec šanci. Policisté nyní pracují i s verzí, že jeden z pachatelů byla žena. Podle trhavého stylu chůze navíc působí, že byl nebo byla pod vlivem drog.