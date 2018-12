Smrtící útok na pumpařku: Neodporujte, pachatel má stejný strach jako vy, říká psycholog

Podle psychologa Jiřího Nováka by v hraniční situaci byla někoho schopna zabít většina lidí. Vrazi pumpařky Jany Š. ale v takové situaci rozhodně nebyli, oběť jim nebyla jakkoliv nebezpečná. Jeden z lupičů jí k tomu ani nedal šanci. Ženu bezcitně zastřelil okamžitě po příchodu na pumpu.

Sousedé popravené Jany Š. (†58) truchlí: Vždy uměla potěšit!

Chladnokrevnost lupičů zarazila snad každého. Dvojice pachatelů kvůli několika tisícům v kase a pár kartonům cigaret během vteřiny připravila o život milující babičku, maminku a manželku Janu Š.

„Kdo to nezažil, tak si to těžko může představit. Je to pocit naprosté bezmoci, nemůžete nic dělat, jen čekat na výsledky vyšetřování,“ popsal Jiří Novák, jak se asi rodina oběti cítí. „Je to pocit ztráty, obzvlášť v tuto adventní dobu, kdy lidé mají k sobě nejblíže. Je to snad to nejhorší, co člověka může potkat,“ dodal.

Podle Jiřího Nováka by možná 98 % lidí bylo v krajní situaci schopno někoho zabít, takovou možnost by tedy většina volila jen jako poslední možné řešení. „Ale jsou lidé, kteří jsou sociopatičtí, a nedělá jim to žádný problém. Například potřebují peníze, třeba nyní před Vánoci, a chtějí je získat za každou cenu,“ řekl psycholog Blesku.

Video Policie zveřejnila video z čerpací stanice Veltrusy. - Policie ČR 720p 360p REKLAMA

V případě, kdy člověk čelí lupiči se zbraní, je podle Nováka potřeba mu nijak neodporovat a pachateli ve všem vyjít vstříc. „Je třeba si uvědomit, že pachatel má stejný strach jako ta oběť,“ vysvětlil. „Proto je na prvním místě neodporovat, vyhovět. Nedívat se přímo na něj, ale do země, neurážet ho,“ dodal s tím, že pokud jde o hotovost, bývají majitelé pump či bank pojištění. „Na prvním místě je chránit život, ne peníze,“ uzavřel Jiří Novák.

Rodina zavražděné ženy může chtít za smrt příbuzné zaplatit. Podle advokáta Jana Černého má nyní dvě možnosti, jedna druhou nevylučuje. Smrt při loupežném přepadení prý může být brána jako pracovní úraz s následkem smrti, protože k úmrtí došlo v souvislosti s pracovní činností.

„Zároveň se rodina může jako poškozená připojit k trestnímu řízení s náhradou škody,“ řekl Černý. Pokud ale zaměstnavatel případ uzná jako pracovní úraz, tak už o další bolestné rodina u soudu žádat nemůže. „V rámci trestního řízení by rodina mohla chtít navíc odškodné například za psychickou újmu nebo úhradu případných dalších škod,“ uzavřel.

Maruška (†22), kterou zabil nevlastní bratr (16): Prokletí spolužáci - Dominik uhořel, Adam zemřel při nehodě autobusu

Dvojice pachatelů je stále na útěku. Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Ocení zejména záznamy z kamer umístěných v automobilech, které kolem dotyčné pumpy u Nelahozevsi projížděly v pondělí mezi půl třetí a třetí ráno. Kriminalisté pracují s možností, že jeden z pachatelů byla žena.