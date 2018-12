Smrt policisty Martina (†33) měla vypadat jako sebevražda. Česlav si za ni odpyká 18 let!

Když před třemi lety našli 33letého policistu Martina M. oběšeného na mostku v Olomouci, na první pohled se zdálo, že si sáhl na život sám. Jenže tak tomu nebylo! Podle vyšetřovatelů ho obelstil a zavraždil jeho známý Česlav H. Soud ho za to poslal na 18 let do vězení. Potrestán byl i druhý policista, který svému kolegovi nijak nepomohl.